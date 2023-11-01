ТОП 3 гібридних кросоверів актуальних у 2024 році, на думку американців
1 листопада 2023 19:50
Kia Sportage та Hyundai Tucson очолили рейтинг найкращих гібридів 2023-2024 років. Фото: motortrend.com
Автолюбителі називають головною перевагою гібридних автомобілів перед повністю електричними моделями — відсутність побоювань, що в дорозі може не вистачити запасу ходу. Серед українських водіїв гібриди популярні ще й з причин постійного подорожчання пального.
Експерти U.S.News склали рейтинг найкращих гібридних кросоверів. Представляємо трійку лідерів.
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ТОП 10 найкращих гібридних кросоверів за версією U.S.News
- Kia Sportage Hybrid — загальна експертна оцінка 8,7 з 10.
- Hyundai Tucson Hybrid — 8,6/10.
- Mazda CX-90 PHEV — 8,5/10.
- Honda CR-V Hybrid — 8,4/10.
- Hyundai Santa Fe Hybrid — 8,3/10.
- Kia Sorento Hybrid — 8,2/10.
- Toyota RAV4 Hybrid — 8,2/10.
- Toyota RAV4 Prime — 8,1/10.
- Toyota Highlander Hybrid — 8,1/10.
- Kia Niro — 7,9/10.
1. 2023 Kia Sportage Hybrid
Загальний рейтинг: 8,7/10
Плюси
- Потужний силовий агрегат.
- Чудова паливна економічність.
- Просторий, високотехнологічний салон.
- Тони вантажного простору.
Мінуси
- Мало самостійних опцій для базової моделі.
2. 2023 Hyundai Tucson Hybrid
Загальний рейтинг: 8,6/10
Плюси
- Великий пасажирський та вантажний відсіки.
- Висококласний інтер'єр.
- Енергійний силовий агрегат.
- Збалансована їзда.
Мінуси
- Невисока економія пального порівняно з конкурентами.
3. 2024 Mazda CX-90 PHEV
Загальна оцінка: 8.5/10
Плюси
- Потужний силовий агрегат.
- Спритна керованість.
- Висококласний салон.
- Довгий список функцій.
Мінуси
- Невеликий вантажний відсік.
- Обмежений простір третього ряду.
Раніше ми писали про 4 переваги та 2 недоліки водіння гібрида Toyota Prius Prime 2023. Також було названо 10 головних проблем гібридних автомобілів.
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