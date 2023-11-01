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ТОП 3 гібридних кросоверів актуальних у 2024 році, на думку американців

1 листопада 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 гібридних кросоверів актуальних у 2024 році, на думку американців
Kia Sportage та Hyundai Tucson очолили рейтинг найкращих гібридів 2023-2024 років. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Автолюбителі називають головною перевагою гібридних автомобілів перед повністю електричними моделями — відсутність побоювань, що в дорозі може не вистачити запасу ходу. Серед українських водіїв гібриди популярні ще й з причин постійного подорожчання пального.

Експерти U.S.News склали рейтинг найкращих гібридних кросоверів. Представляємо трійку лідерів.

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ТОП 10 найкращих гібридних кросоверів за версією U.S.News

  1. Kia Sportage Hybrid — загальна експертна оцінка 8,7 з 10.
  2. Hyundai Tucson Hybrid — 8,6/10.
  3. Mazda CX-90 PHEV — 8,5/10.
  4. Honda CR-V Hybrid — 8,4/10.
  5. Hyundai Santa Fe Hybrid — 8,3/10.
  6. Kia Sorento Hybrid — 8,2/10.
  7. Toyota RAV4 Hybrid — 8,2/10.
  8. Toyota RAV4 Prime — 8,1/10.
  9. Toyota Highlander Hybrid — 8,1/10.
  10. Kia Niro — 7,9/10.

1. 2023 Kia Sportage Hybrid

Загальний рейтинг: 8,7/10

Фото: kia.com

Плюси

  • Потужний силовий агрегат.
  • Чудова паливна економічність.
  • Просторий, високотехнологічний салон.
  • Тони вантажного простору.

Мінуси

  • Мало самостійних опцій для базової моделі.

2. 2023 Hyundai Tucson Hybrid

Загальний рейтинг: 8,6/10

Фото: caranddriver.com

Плюси

  • Великий пасажирський та вантажний відсіки.
  • Висококласний інтер'єр.
  • Енергійний силовий агрегат.
  • Збалансована їзда.

Мінуси

  • Невисока економія пального порівняно з конкурентами.

3. 2024 Mazda CX-90 PHEV

Загальна оцінка: 8.5/10

Фото: gearjunkie.com

Плюси

  • Потужний силовий агрегат.
  • Спритна керованість.
  • Висококласний салон.
  • Довгий список функцій.

Мінуси

  • Невеликий вантажний відсік.
  • Обмежений простір третього ряду.

Раніше ми писали про 4 переваги та 2 недоліки водіння гібрида Toyota Prius Prime 2023. Також було названо 10 головних проблем гібридних автомобілів.

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