ТОП 3 гібридних кросоверів актуальних у 2024 році, на думку американців

Kia Sportage та Hyundai Tucson очолили рейтинг найкращих гібридів 2023-2024 років. Фото: motortrend.com

Автолюбителі називають головною перевагою гібридних автомобілів перед повністю електричними моделями — відсутність побоювань, що в дорозі може не вистачити запасу ходу. Серед українських водіїв гібриди популярні ще й з причин постійного подорожчання пального.

Експерти U.S.News склали рейтинг найкращих гібридних кросоверів. Представляємо трійку лідерів.

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Kia Sportage Hybrid — загальна експертна оцінка 8,7 з 10. Hyundai Tucson Hybrid — 8,6/10. Mazda CX-90 PHEV — 8,5/10. Honda CR-V Hybrid — 8,4/10. Hyundai Santa Fe Hybrid — 8,3/10. Kia Sorento Hybrid — 8,2/10. Toyota RAV4 Hybrid — 8,2/10. Toyota RAV4 Prime — 8,1/10. Toyota Highlander Hybrid — 8,1/10. Kia Niro — 7,9/10.

1. 2023 Kia Sportage Hybrid

Загальний рейтинг: 8,7/10

Фото: kia.com

Плюси

Потужний силовий агрегат.

Чудова паливна економічність.

Просторий, високотехнологічний салон.

Тони вантажного простору.

Мінуси

Мало самостійних опцій для базової моделі.

2. 2023 Hyundai Tucson Hybrid

Загальний рейтинг: 8,6/10

Фото: caranddriver.com

Плюси

Великий пасажирський та вантажний відсіки.

Висококласний інтер'єр.

Енергійний силовий агрегат.

Збалансована їзда.

Мінуси

Невисока економія пального порівняно з конкурентами.

3. 2024 Mazda CX-90 PHEV

Загальна оцінка: 8.5/10

Фото: gearjunkie.com

Плюси

Потужний силовий агрегат.

Спритна керованість.

Висококласний салон.

Довгий список функцій.

Мінуси

Невеликий вантажний відсік.

Обмежений простір третього ряду.

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