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Спрос на импортируемые авто в Украине — какая модель лидирует в ТОП-10

9 декабря 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Спрос на импортируемые авто в Украине — какая модель лидирует в ТОП-10
Рынок подержанных импортируемых автомобилей в Украине. Фото: avtoad.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ноябре к украинскому автопарку добавились более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей импортированных из-за рубежа. По сравнению с октябрем это на 3% больше, а если сравнить с ноябрем прошлого года — спрос на такие авто вырос на 46%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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"Итак, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сегменте авторынка самый высокий процент приходится на бензиновые автомобили — 44%, далее следуют:

  • дизельные — 31%,
  • электромобили — 16%,
  • автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) — 6%,
  • гибриды — 3%.

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"Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf", — подчеркивают эксперты.

Так, в ТОП-10 самых популярных моделей ноября 2023 года попали:

  • Volkswagen Golf — 1511 ед.;
  • Renault Megane — 1261 ед.;
  • Skoda Octavia — 894 ед.;
  • Volkswagen Passat — 728 ед.;
  • Nissan Leaf — 515 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 466 ед.;
  • Audi A4 — 421 ед.;
  • Nissan Qashqai — 419 ед.;
  • Ford Focus — 403 ед.;
  • Audi Q5 — 399 ед.

В ноябре подержанным автомобилям, получившим украинские номера, в среднем 9 лет.

За весь год из-за границы ввезено 191 тыс. импортированных легковых автомобилей, что превышает реализацию новых в 3,5 раза.

Напомним, что в Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложение есть и в этом сегменте.

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