Спрос на импортируемые авто в Украине — какая модель лидирует в ТОП-10

Рынок подержанных импортируемых автомобилей в Украине. Фото: avtoad.com.ua

В ноябре к украинскому автопарку добавились более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей импортированных из-за рубежа. По сравнению с октябрем это на 3% больше, а если сравнить с ноябрем прошлого года — спрос на такие авто вырос на 46%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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"Итак, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сегменте авторынка самый высокий процент приходится на бензиновые автомобили — 44%, далее следуют:

дизельные — 31%,

электромобили — 16%,

автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) — 6%,

гибриды — 3%.

ТОП-10 подержанных ввозимых авто за ноябрь

"Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf", — подчеркивают эксперты.

Так, в ТОП-10 самых популярных моделей ноября 2023 года попали:

Volkswagen Golf — 1511 ед.;

Renault Megane — 1261 ед.;

Skoda Octavia — 894 ед.;

Volkswagen Passat — 728 ед.;

Nissan Leaf — 515 ед.;

Volkswagen Tiguan — 466 ед.;

Audi A4 — 421 ед.;

Nissan Qashqai — 419 ед.;

Ford Focus — 403 ед.;

Audi Q5 — 399 ед.

В ноябре подержанным автомобилям, получившим украинские номера, в среднем 9 лет.

За весь год из-за границы ввезено 191 тыс. импортированных легковых автомобилей, что превышает реализацию новых в 3,5 раза.

Напомним, что в Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложение есть и в этом сегменте.