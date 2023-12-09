Спрос на импортируемые авто в Украине — какая модель лидирует в ТОП-10
В ноябре к украинскому автопарку добавились более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей импортированных из-за рубежа. По сравнению с октябрем это на 3% больше, а если сравнить с ноябрем прошлого года — спрос на такие авто вырос на 46%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Рекордное количество покупок подержанных импортированных автомобилей за полтора года
"Итак, прошлогоднее пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 16 месяцев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом сегменте авторынка самый высокий процент приходится на бензиновые автомобили — 44%, далее следуют:
- дизельные — 31%,
- электромобили — 16%,
- автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) — 6%,
- гибриды — 3%.
ТОП-10 подержанных ввозимых авто за ноябрь
"Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в очередной раз стал Volkswagen Golf", — подчеркивают эксперты.
Так, в ТОП-10 самых популярных моделей ноября 2023 года попали:
- Volkswagen Golf — 1511 ед.;
- Renault Megane — 1261 ед.;
- Skoda Octavia — 894 ед.;
- Volkswagen Passat — 728 ед.;
- Nissan Leaf — 515 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 466 ед.;
- Audi A4 — 421 ед.;
- Nissan Qashqai — 419 ед.;
- Ford Focus — 403 ед.;
- Audi Q5 — 399 ед.
В ноябре подержанным автомобилям, получившим украинские номера, в среднем 9 лет.
За весь год из-за границы ввезено 191 тыс. импортированных легковых автомобилей, что превышает реализацию новых в 3,5 раза.
Напомним, что в Украине с бюджетом до 1,125 млн грн трудно рассчитывать на достаточно широкий ассортимент бюджетных гибридов. Но предложение есть и в этом сегменте.
Читайте Новини.LIVE!