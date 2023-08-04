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Что делать, когда у вас угнали авто: шаг за шагом

4 августа 2023 12:39
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Что делать, когда у вас угнали авто: шаг за шагом
Угонов в Украине стало меньше, но это не значит, что автовладельцам можно расслабиться. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В 2023 году количество угонов авто в Украине уменьшилось в разы, но это не значит, что можно расслабиться и не заботиться о безопасности собственного транспорта. Нужно быть готовым и к действиям в случае, если вашу машину все же украдут злоумышленники.

По данным Опендатабот, с января по май этого года в Украине было зарегистрировано в 3,2 раза меньше производств за угоны авто, чем за аналогичный период прошлого года — 718 угонов против 2344.

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Если на месте парковки вы не найдете свой автомобиль, сразу же звоните по полиции.

Об этом написал Styler.

Полиции нужно сообщить:

  • об обстоятельствах правонарушения;
  • информацию о себе;
  • марку авто;
  • модель;
  • год выпуска;
  • цвет;
  • регистрационный номер.

Сообщите об угоне своей страховой компании. Время, в течение которого человек должен сообщить об угоне автомобиля, может находиться в пределах от 24 часов до 7 дней. Просмотрите, какой срок указан в вашем страховом договоре.

Сотрудник полиции осуществят предварительный осмотр места происшествия и записывают необходимые показания.

Затем вам придется посетить отделение полиции, чтобы подать заявление о совершении преступления. К заявлению следует добавить:

  • копию свидетельства регистрации транспортного средства;
  • последние фото автомобиля.

Не забудьте взять у полиции справку о подтверждении кражи автомобиля. Этот документ может потребоваться:

  • для вашей страховой компании;
  • для снятия угнанного автомобиля с учета.

В течение 24 часов с момента уведомления об угоне следователь обязан внести все предоставленные вами сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). С этого момента начинается досудебное расследование.

Ранее мы писали о ТОП-10 автомобилей, которые угоняют в Украине чаще всего. Также мы сообщали, у кого могут конфисковать автомобиль в пользу ВСУ.

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