Что делать, когда у вас угнали авто: шаг за шагом
В 2023 году количество угонов авто в Украине уменьшилось в разы, но это не значит, что можно расслабиться и не заботиться о безопасности собственного транспорта. Нужно быть готовым и к действиям в случае, если вашу машину все же украдут злоумышленники.
По данным Опендатабот, с января по май этого года в Украине было зарегистрировано в 3,2 раза меньше производств за угоны авто, чем за аналогичный период прошлого года — 718 угонов против 2344.
Что делать, когда пропало авто
Если на месте парковки вы не найдете свой автомобиль, сразу же звоните по полиции.
Об этом написал Styler.
Полиции нужно сообщить:
- об обстоятельствах правонарушения;
- информацию о себе;
- марку авто;
- модель;
- год выпуска;
- цвет;
- регистрационный номер.
Сообщите об угоне своей страховой компании. Время, в течение которого человек должен сообщить об угоне автомобиля, может находиться в пределах от 24 часов до 7 дней. Просмотрите, какой срок указан в вашем страховом договоре.
Сотрудник полиции осуществят предварительный осмотр места происшествия и записывают необходимые показания.
Затем вам придется посетить отделение полиции, чтобы подать заявление о совершении преступления. К заявлению следует добавить:
- копию свидетельства регистрации транспортного средства;
- последние фото автомобиля.
Не забудьте взять у полиции справку о подтверждении кражи автомобиля. Этот документ может потребоваться:
- для вашей страховой компании;
- для снятия угнанного автомобиля с учета.
В течение 24 часов с момента уведомления об угоне следователь обязан внести все предоставленные вами сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). С этого момента начинается досудебное расследование.
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