Що робити, коли у вас угнали авто: крок за кроком

Угонів в Україні поменшало, але це не означає, що автовласникам можна розслабитися. Фото: freepik

У 2023 році кількість угонів авто в Україні зменшилася в рази, але це не означає, що можна розслабитися та не дбати про безпеку власного транспорту. Потрібно бути готовим й до дій у разі, якщо вашу машину все ж викрадуть зловмисники.

За даними Опендатабот, з січня по травень цього року в Україні було зареєстровано у 3,2 рази менше проваджень за угони авто, ніж за аналогічний період минулого року — 718 викрадень проти 2344.

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Якщо на місці паркування ви не знайдете свій автомобіль, одразу ж телефонуйте поліції.

Про це написав Styler.

Поліції потрібно повідомити:

про обставини правопорушення;

інформацію про себе;

марку авто;

модель;

рік випуску;

колір;

реєстраційний номер.

Повідомте про угон свою страхову компанію. Час, впродовж якого людина повинна повідомити про викрадення автомобіля, може знаходитися в межах від 24 годин до 7 днів. Перегляньте, який термін вказаний у вашому страховому договорі.

Співробітник поліції здійснять попередній огляд місця події та занотують необхідні свідчення.

Потім вам доведеться відвідати відділення поліції, щоб подати заяву про скоєння злочину. До заяви варто додати:

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

останні фото автомобіля.

Не забудьте взяти в поліції довідку про підтвердження крадіжки автомобіля. Цей документ може знадобитися:

для вашої страхової компанії;

для зняття викраденого автомобіля з обліку.

Впродовж 24 годин із моменту повідомлення про угон слідчий зобов'язаний внести всі надані вами відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). З цього моменту розпочинається досудове розслідування.

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