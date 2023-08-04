Що робити, коли у вас угнали авто: крок за кроком

Що робити, коли у вас украли авто: крок за кроком
У 2023 році кількість угонів авто в Україні зменшилася в рази, але це не означає, що можна розслабитися та не дбати про безпеку власного транспорту. Потрібно бути готовим й до дій у разі, якщо вашу машину все ж викрадуть зловмисники.
За даними Опендатабот, з січня по травень цього року в Україні було зареєстровано у 3,2 рази менше проваджень за угони авто, ніж за аналогічний період минулого року — 718 викрадень проти 2344.
Що робити, коли пропало авто
Якщо на місці паркування ви не знайдете свій автомобіль, одразу ж телефонуйте поліції.
Про це написав Styler.
Поліції потрібно повідомити:
- про обставини правопорушення;
- інформацію про себе;
- марку авто;
- модель;
- рік випуску;
- колір;
- реєстраційний номер.
Повідомте про угон свою страхову компанію. Час, впродовж якого людина повинна повідомити про викрадення автомобіля, може знаходитися в межах від 24 годин до 7 днів. Перегляньте, який термін вказаний у вашому страховому договорі.
Співробітник поліції здійснять попередній огляд місця події та занотують необхідні свідчення.
Потім вам доведеться відвідати відділення поліції, щоб подати заяву про скоєння злочину. До заяви варто додати:
- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- останні фото автомобіля.
Не забудьте взяти в поліції довідку про підтвердження крадіжки автомобіля. Цей документ може знадобитися:
- для вашої страхової компанії;
- для зняття викраденого автомобіля з обліку.
Впродовж 24 годин із моменту повідомлення про угон слідчий зобов'язаний внести всі надані вами відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). З цього моменту розпочинається досудове розслідування.
Раніше ми писали про ТОП-10 автомобілів, які викрадають в Україні найчастіше. Також ми повідомляли, у кого можуть конфіскувати автомобіль на користь ЗСУ.