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Штраф 40 тыс. грн и лишение прав: за что будут строго наказывать водителей

19 июня 2023 20:08
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Виктор Крот
Редактор
В Украине существенно усилили наказание для водителей-нарушителей — что нужно знать
Полицейские выписывают штраф водителю. Фото: РБК Украина
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Украинских водителей-нарушителей ждут гораздо более суровые наказания. Им будут выписывать не только штрафы в размере 40 тыс. грн, но и могут лишить водительских прав на срок от 5 до 7 лет.

Эксперты портала "Дорожный адвокат" рассказали, за что будут жестко наказывать водителей в Украине.

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Отмечается, что есть водители, которые, несмотря на лишение права управления по решению суда, садятся за руль транспортного средства. Однако таких граждан ждут серьезные юридические последствия.

Ужесточение наказания — что ожидает водителей-нарушителей в 2023 году

Законом 1231-ІХ ответственность за такие действия существенно увеличили.

С учетом внесенных изменений, на
сегодня за такое нарушение предусмотрено наложение штрафа в размере 20 400 грн (ч. 4 ст. 126 КУоАП).

Кроме того, этим законом добавлена ст. 126 КУоАП новая часть. А именно, повторное аналогичное
нарушение предусматривает наложение штрафа в увеличенном размере — 40 800 грн. Одновременно
суд должен лишить водителя права управления сроком от 5 до 7 лет (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

Какое наказание было раньше

Ранее водителя без прав, управлявшего транспортным средством, штрафовали. Сумма административного взыскания составила 510 грн. После уплаты водитель-нарушитель мог дальше кататься. Конечно, такое мизерное наказание не пугало украинцев.

 

В Украине ужесточили наказание для водителей-нарушителей - за что и сколько будут платить
Полицейский выписывает штраф. Фото: google.com

Может ли водитель обжаловать постановление суда

На обжалование постановления о первом нарушении у гражданина есть 10 дней. Своевременное обжалование останавливает действие постановления до окончательного решения дела в суде.

В таком случае инспектор не имеет права вынести постановление за повторное нарушение на основании ч. 5 ст. 126 КУоАП.

Если же первое постановление не обжаловано в суде, то в случае повторного нарушения к водителю может быть применен увеличенный штраф. Также он будет лишен права управления на срок от 5 до 7 лет.

Ранее мы писали, какие штрафы угрожают украинским водителям за парковку на местах для лиц с инвалидностью.

Напомним, мы сообщали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей.

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