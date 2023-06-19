В Украине существенно усилили наказание для водителей-нарушителей — что нужно знать

Полицейские выписывают штраф водителю. Фото: РБК Украина

Украинских водителей-нарушителей ждут гораздо более суровые наказания. Им будут выписывать не только штрафы в размере 40 тыс. грн, но и могут лишить водительских прав на срок от 5 до 7 лет.

Эксперты портала "Дорожный адвокат" рассказали, за что будут жестко наказывать водителей в Украине.

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Отмечается, что есть водители, которые, несмотря на лишение права управления по решению суда, садятся за руль транспортного средства. Однако таких граждан ждут серьезные юридические последствия.

Ужесточение наказания — что ожидает водителей-нарушителей в 2023 году

Законом 1231-ІХ ответственность за такие действия существенно увеличили.

С учетом внесенных изменений, на

сегодня за такое нарушение предусмотрено наложение штрафа в размере 20 400 грн (ч. 4 ст. 126 КУоАП).

Кроме того, этим законом добавлена ст. 126 КУоАП новая часть. А именно, повторное аналогичное

нарушение предусматривает наложение штрафа в увеличенном размере — 40 800 грн. Одновременно

суд должен лишить водителя права управления сроком от 5 до 7 лет (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

Какое наказание было раньше

Ранее водителя без прав, управлявшего транспортным средством, штрафовали. Сумма административного взыскания составила 510 грн. После уплаты водитель-нарушитель мог дальше кататься. Конечно, такое мизерное наказание не пугало украинцев.

Полицейский выписывает штраф. Фото: google.com

Может ли водитель обжаловать постановление суда

На обжалование постановления о первом нарушении у гражданина есть 10 дней. Своевременное обжалование останавливает действие постановления до окончательного решения дела в суде.

В таком случае инспектор не имеет права вынести постановление за повторное нарушение на основании ч. 5 ст. 126 КУоАП.

Если же первое постановление не обжаловано в суде, то в случае повторного нарушения к водителю может быть применен увеличенный штраф. Также он будет лишен права управления на срок от 5 до 7 лет.

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