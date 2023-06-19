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Штраф 40 тис. грн та позбавлення прав: за що суворо каратимуть водіїв

19 червня 2023 20:08
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Віктор Крот
Редактор
В Україні суттєво посилили покарання для водіїв-порушників — що треба знати
Поліцейські виписують штраф водію. Фото: РБК Україна
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

На українських водіїв-порушників чекають набагато суворіші покарання. Їм виписуватимуть не тільки штрафи у розмірі 40 тис. грн, а й можуть позбавити водійських прав на строк від 5 до 7 років. 

Експерти порталу "Дорожній адвокат" розповіли, за що жорстко каратимуть водіїв в Україні. 

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Зазначається, що є водії, які попри позбавлення права керування за рішенням суду, сідають за кермо транспортного засобу. Проте на таких громадян чекають серйозні юридичні наслідки.

Посилення покарання — що очікує на водіїв-порушників 2023 року

Законом 1231-ІХ відповідальність за такі дії суттєво збільшили.

З урахуванням внесених змін, на
сьогодні за таке порушення передбачено накладення штрафу в розмірі 20 400 грн (ч. 4 ст. 126 КУпАП).

Крім того, цим законом додано до ст. 126 КУпАП нову частину. А саме, повторне аналогічне
порушення передбачає накладення штрафу у збільшеному розмірі — 40 800 грн. Одночасно
суд повинен позбавити водія права керування на строк від 5 до 7 років (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

Яке покарання було раніше 

Раніше водія без прав, який керував транспортним засобом, штрафували. Сума адміністративного стягнення була 510 грн. Після сплати водій-порушник міг далі кататися. Звичайно, таке мізерне покарання не лякало українців.

 

В Україні посилили покарання для водіїв-порушників - за що та скільки будуть платити
Поліцейський виписує штраф. Фото: google.com

Чи може водій оскаржити постанову суду

На оскарження постанови по першому порушенню у громадянина є 10 днів. Своєчасне оскарження зупиняє дію постанови до кінцевого вирішення справи в суді.

У такому випадку інспектор не має права винести постанову за повторне порушення на підставі ч. 5 ст. 126 КУпАП.

Якщо ж перша постанова не оскаржена в суді, то у разі повторного порушення, до водія може бути застосовано збільшений штраф. Також він буде позбавлений права керування на строк від 5 до 7 років.

Раніше ми писали, які штрафи загрожують українським водіям за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, ми повідомляли, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. 

Раніше ми розповідали, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв

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