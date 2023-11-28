Штраф 48 тыс. грн — где и за что будут наказывать украинских водителей
Для украинцев в Чехии с 1 января 2024 меняются правила регистрации личных транспортных средств. Все, кто не успеет пройти процедуру до конца декабря этого года, могут получить гигантский штраф — 30 тыс. чешских крон (48 тыс. грн).
Об этом писал AvtoDream.
Что должны сделать украинские автовладельцы в Чехии
Украинцы обязаны зарегистрировать свои транспортные средства до конца декабря 2023 года. Для граждан Украины, которые приедут в Чехию в следующем году, регистрация должна состояться в первые семь дней пребывания в стране.
Причины регистрации
- Без регистрации чешские органы власти не могут штрафовать украинских водителей за нарушение ПДД.
- У некоторых украинцев нет обязательной страховки и они не указывают фактическое место жительства.
Ответственность за вождение незарегистрированного автомобиля — штраф в размере 30 тыс. чешских крон (48 тыс. грн).
Как происходит регистрация авто
- Бесплатно.
- В местных муниципалитетах (точные адреса — на сайте Минтранса).
- Технический осмотр авто не производится.
- Оператор авто должен предоставить основную информацию о себе, в частности адрес проживания и при наличии идентификационный номер.
- Кроме регистрационного номера данные транспортного средства также должны содержать его VIN-код.
Ранее мы писали, за что могут наказать водителя в Польше. Также сообщалось, как украинцы могут оформить международное водительское удостоверение.
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