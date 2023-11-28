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Штраф 48 тыс. грн — где и за что будут наказывать украинских водителей

28 ноября 2023 12:53
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Штраф 48 тыс. грн: где и за что будут наказывать украинских водителей
С помощью регистрации авто власти усилят контроль за наличием украинских автомобилей на территории Чехии. Фото: dw.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Для украинцев в Чехии с 1 января 2024 меняются правила регистрации личных транспортных средств. Все, кто не успеет пройти процедуру до конца декабря этого года, могут получить гигантский штраф — 30 тыс. чешских крон (48 тыс. грн).

Об этом писал AvtoDream.

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Украинцы обязаны зарегистрировать свои транспортные средства до конца декабря 2023 года. Для граждан Украины, которые приедут в Чехию в следующем году, регистрация должна состояться в первые семь дней пребывания в стране.

Причины регистрации

  • Без регистрации чешские органы власти не могут штрафовать украинских водителей за нарушение ПДД.
  • У некоторых украинцев нет обязательной страховки и они не указывают фактическое место жительства.

Ответственность за вождение незарегистрированного автомобиля — штраф в размере 30 тыс. чешских крон (48 тыс. грн).

Как происходит регистрация авто

  • Бесплатно.
  • В местных муниципалитетах (точные адреса — на сайте Минтранса).
  • Технический осмотр авто не производится.
  • Оператор авто должен предоставить основную информацию о себе, в частности адрес проживания и при наличии идентификационный номер.
  • Кроме регистрационного номера данные транспортного средства также должны содержать его VIN-код.

Ранее мы писали, за что могут наказать водителя в Польше. Также сообщалось, как украинцы могут оформить международное водительское удостоверение.

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