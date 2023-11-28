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Штраф 48 тис. грн — де та за що будуть карати українських водіїв

28 листопада 2023 12:53
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Штраф 48 тис. грн: де та за що будуть карати українських водіїв
За допомогою реєстрації авто влада посилить на контроль за наявністю українських автомобілів на території Чехії. Фото: dw.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Для українців в Чехії з 1 січня 2024 року змінюються правила реєстрації особистих транспортних засобів. Всі, хто не встигне пройти процедуру до кінця грудня цього року, можуть отримати гігантський штраф — 30 тис. чеських крон (48 тис. грн).

Про це написав AvtoDream.

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Українці зобов’язані зареєструвати свої транспортні засоби до кінця грудня 2023 року. Для громадян України, які приїдуть до Чехії наступного року, реєстрація має відбутися протягом перших семи днів перебування в країні.

Причини реєстрації

  • Без реєстрації чеські органи влади не можуть штрафувати українських водіїв за порушення правил дорожнього руху.
  • Деякі українці не мають обов’язкової страховки та не вказують своє фактичне місце проживання.

Відповідальність за керування незареєстрованого автомобіля — штраф у розмірі 30 тис. чеських крон (48 тис. грн).

Як відбувається реєстрація авто

  • Безплатно.
  • В місцевих муніципалітетах (точні адреси — на сайті Мінтрансу).
  • Технічний огляд авто не проводиться.
  • Оператор авто має надати основну інформацію про себе, зокрема адресу проживання та за наявності — ідентифікаційний номер.
  • Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його VIN-код.

Раніше ми писали, за що можуть покарати водія у Польщі. Також повідомляли, як українці можуть оформити міжнародне посвідчення водія.

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