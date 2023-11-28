Штраф 48 тис. грн — де та за що будуть карати українських водіїв
Для українців в Чехії з 1 січня 2024 року змінюються правила реєстрації особистих транспортних засобів. Всі, хто не встигне пройти процедуру до кінця грудня цього року, можуть отримати гігантський штраф — 30 тис. чеських крон (48 тис. грн).
Про це написав AvtoDream.
Що повинні зробити українські автовласники в Чехії
Українці зобов’язані зареєструвати свої транспортні засоби до кінця грудня 2023 року. Для громадян України, які приїдуть до Чехії наступного року, реєстрація має відбутися протягом перших семи днів перебування в країні.
Причини реєстрації
- Без реєстрації чеські органи влади не можуть штрафувати українських водіїв за порушення правил дорожнього руху.
- Деякі українці не мають обов’язкової страховки та не вказують своє фактичне місце проживання.
Відповідальність за керування незареєстрованого автомобіля — штраф у розмірі 30 тис. чеських крон (48 тис. грн).
Як відбувається реєстрація авто
- Безплатно.
- В місцевих муніципалітетах (точні адреси — на сайті Мінтрансу).
- Технічний огляд авто не проводиться.
- Оператор авто має надати основну інформацію про себе, зокрема адресу проживання та за наявності — ідентифікаційний номер.
- Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його VIN-код.
Раніше ми писали, за що можуть покарати водія у Польщі. Також повідомляли, як українці можуть оформити міжнародне посвідчення водія.
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