Штраф 48 тис. грн: де та за що будуть карати українських водіїв

За допомогою реєстрації авто влада посилить на контроль за наявністю українських автомобілів на території Чехії. Фото: dw.com

Для українців в Чехії з 1 січня 2024 року змінюються правила реєстрації особистих транспортних засобів. Всі, хто не встигне пройти процедуру до кінця грудня цього року, можуть отримати гігантський штраф — 30 тис. чеських крон (48 тис. грн).

Про це написав AvtoDream.

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Українці зобов’язані зареєструвати свої транспортні засоби до кінця грудня 2023 року. Для громадян України, які приїдуть до Чехії наступного року, реєстрація має відбутися протягом перших семи днів перебування в країні.

Причини реєстрації

Без реєстрації чеські органи влади не можуть штрафувати українських водіїв за порушення правил дорожнього руху.

Деякі українці не мають обов’язкової страховки та не вказують своє фактичне місце проживання.

Відповідальність за керування незареєстрованого автомобіля — штраф у розмірі 30 тис. чеських крон (48 тис. грн).

Як відбувається реєстрація авто

Безплатно.

В місцевих муніципалітетах (точні адреси — на сайті Мінтрансу).

Технічний огляд авто не проводиться.

Оператор авто має надати основну інформацію про себе, зокрема адресу проживання та за наявності — ідентифікаційний номер.

Окрім реєстраційного номера, дані транспортного засобу також повинні містити його VIN-код.

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