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Соучредитель Apple Стив Возняк раскритиковал Tesla и ее беспилотное управление

5 мая 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Соучредитель Apple Стив Возняк раскритиковал Tesla и ее беспилотное управление
Соучредитель Apple Стив Возняк. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соучредитель Apple Стив Возняк подверг критике компанию Tesla и ее заявления о беспилотном управлении. Основатель Apple считает, что искусственный интеллект часто ошибается и пытается убить владельцев машин.

Говорит, что заплатил большие деньги американскому производителю электромобилей за неоправданные ожидания.    Об этом Стив Возняк заявил в программе CNN This Morning.    

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"Я поверил в то, что он (Илон Маск) сказал, что до конца 2016 года автомобиль будет самостоятельно ездить по стране".

Потом добавил: "О, мне пришлось перейти на эту модель! Но потом ничего так и не произошло. Я мог сказать, что это никогда не распространится по всей стране. Но тогда он (Илон Маск) снова сказал: вот, у нас есть новая модель с восемью камерами, и она будет работать по всей стране до конца 2017 года".

Соучредитель Apple заявил, что он действительно верил в заявления Tesla об автопилоте, но это "даже не близко к реальности".

Возняк и Tesla

Бывший бизнес-партнер Стива Джобса рассказал, что на самом деле никогда не встречался с Илоном Маском, но увлекается некоторыми вещами, которые генеральный директор Tesla сделал для мира, например, подтолкнул потребителей к электромобилям.

Первую Tesla Model S Возняк приобрел в 2013 году, затем сменил ее на Chevrolet Bolt, а в 2016 году еще раз купил Model S после того, как компания представила автопилот.

Напомним, в США Tesla возобновляет заказы на версию Model 3 по более низкой цене. Версия Model 3 начального уровня с возможностью дальнего пробега сейчас стоит 47240 долларов США, что примерно на 18,5% меньше, чем в августе прошлого года.

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