Співзасновник Apple Стів Возняк розкритикував Tesla та її безпілотне кермування
Стів Возняк, співзасновник Apple, розкритикував компанію Tesla та її заяви про безпілотне керування. Засновник Apple вважає, що штучний інтелект часто помиляється і намагається вбити власників машин.
Каже, що заплатив великі гроші американському виробнику електромобілів за невиправдані очікування. Про це Стів Возняк заявив в програмі CNN This Morning.
"Я повірив у те, що він (Ілон Маск) сказав, що до кінця 2016 року автомобіль самостійно їздитиме по країні".
Потім додав: "О, мені довелося перейти на цю модель! Але потім нічого так і не відбулося. Я міг сказати, що це ніколи не пошириться по всій країні. Але тоді він (Ілон Маск) знову сказав: ось, у нас є нова модель з вісьмома камерами, і вона буде працювати по всій країні до кінця 2017 року".
Співзасновник Apple заявив, що він насправді вірив у заяви Tesla про автопілот, але це "навіть не близько до реальності".
Возняк і Tesla
Колишній бізнес-партнер Стіва Джобса розповів, що насправді ніколи не зустрічався з Ілоном Маском, але захоплюється деякими речами, які генеральний директор Tesla зробив для світу, наприклад, підштовхнув споживачів до електромобілів.
Першу Tesla Model S Возняк придбав у 2013 році, потім поміняв її на Chevrolet Bolt, а у 2016 році ще раз купив Model S після того, як компанія представила автопілот.
Нагадаємо, у США Tesla відновлює замовлення на версію Model 3 за нижчою ціною. Версія Model 3 початкового рівня з можливістю далекого пробігу зараз коштує 47 240 доларів США, що приблизно на 18,5% менше, ніж в серпні минулого року.