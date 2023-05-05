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Співзасновник Apple Стів Возняк розкритикував Tesla та її безпілотне кермування

5 травня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Співзасновник Apple Стів Возняк розкритикував Tesla та її безпілотне кермування
Співзасновник Apple Стів Возняк. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Стів Возняк, співзасновник Apple, розкритикував компанію Tesla та її заяви про безпілотне керування. Засновник Apple вважає, що штучний інтелект часто помиляється і намагається вбити власників машин.

Каже, що заплатив великі гроші американському виробнику електромобілів за невиправдані очікування.   Про це Стів Возняк заявив в програмі CNN This Morning   

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"Я повірив у те, що він (Ілон Маск) сказав, що до кінця 2016 року автомобіль самостійно їздитиме по країні".

Потім додав: "О, мені довелося перейти на цю модель! Але потім нічого так і не відбулося. Я міг сказати, що це ніколи не пошириться по всій країні. Але тоді він (Ілон Маск) знову сказав: ось, у нас є нова модель з вісьмома камерами, і вона буде працювати по всій країні до кінця 2017 року".

Співзасновник Apple заявив, що він насправді вірив у заяви Tesla про автопілот, але це "навіть не близько до реальності".

Возняк і Tesla

Колишній бізнес-партнер Стіва Джобса розповів, що насправді ніколи не зустрічався з Ілоном Маском, але захоплюється деякими речами, які генеральний директор Tesla зробив для світу, наприклад, підштовхнув споживачів до електромобілів. 

Першу Tesla Model S Возняк придбав у 2013 році, потім поміняв її на Chevrolet Bolt, а у 2016 році ще раз купив Model S після того, як компанія представила автопілот.

Нагадаємо, у США Tesla відновлює замовлення на версію Model 3 за нижчою ціною. Версія Model 3 початкового рівня з можливістю далекого пробігу зараз коштує 47 240 доларів США, що приблизно на 18,5% менше, ніж в серпні минулого року.

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