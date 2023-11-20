Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков arrow

Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

20 ноября 2023 00:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков
Польские перевозчики продолжают забастовку на границе. Фото: SE/EAST NEWS
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сказал, что в этом скрыта интересная деталь.

Читайте также:

Какова цель польских перевозчиков на границе

По его словам, несмотря на требования поляков, у них есть еще одна цель.

"Скорее всего, таким образом они хотят приобщать граждан Украины работать на польских перевозчиков в качестве водителей, поскольку мужчинам во время военного положения ограничен выезд за пределы Украины ", — рассказал он.

Забастовка польских перевозчиков – что известно

В Закарпатье таможенники фиксируют уменьшение очередей грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии. За прошедшие сутки через два пункта пропуска в Украину въехало более 1500 единиц грузового транспорта.

В эксклюзивном интервью для Новости.LIVE. Гетманцев выразил мнение, что европейские компании пытаются избавиться от конкурентов, в частности, блокируя пункты пересечения украино-польской границы для украинских перевозчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме