Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков
Польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях".
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сказал, что в этом скрыта интересная деталь.
Какова цель польских перевозчиков на границе
По его словам, несмотря на требования поляков, у них есть еще одна цель.
"Скорее всего, таким образом они хотят приобщать граждан Украины работать на польских перевозчиков в качестве водителей, поскольку мужчинам во время военного положения ограничен выезд за пределы Украины ", — рассказал он.
Забастовка польских перевозчиков – что известно
В Закарпатье таможенники фиксируют уменьшение очередей грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии. За прошедшие сутки через два пункта пропуска в Украину въехало более 1500 единиц грузового транспорта.
В эксклюзивном интервью для Новости.LIVE. Гетманцев выразил мнение, что европейские компании пытаются избавиться от конкурентов, в частности, блокируя пункты пересечения украино-польской границы для украинских перевозчиков.
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