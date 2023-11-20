Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Польские перевозчики продолжают забастовку на границе. Фото: SE/EAST NEWS

Польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сказал, что в этом скрыта интересная деталь.

Читайте также:

Какова цель польских перевозчиков на границе

По его словам, несмотря на требования поляков, у них есть еще одна цель.

"Скорее всего, таким образом они хотят приобщать граждан Украины работать на польских перевозчиков в качестве водителей, поскольку мужчинам во время военного положения ограничен выезд за пределы Украины ", — рассказал он.

Забастовка польских перевозчиков – что известно

В Закарпатье таможенники фиксируют уменьшение очередей грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии. За прошедшие сутки через два пункта пропуска в Украину въехало более 1500 единиц грузового транспорта.

В эксклюзивном интервью для Новости.LIVE. Гетманцев выразил мнение, что европейские компании пытаются избавиться от конкурентов, в частности, блокируя пункты пересечения украино-польской границы для украинских перевозчиков.