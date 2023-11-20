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Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

20 листопада 2023 00:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників
Польські перевізники продовжують страйк на кордоні. Фото: SE/ EAST NEWS
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону сказав, що в цьому прихована цікава деталь.

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Яка мета польських перевізників на кордоні

За його словами, попри вимоги поляків, у них є ще одна мета.

"Швидше за все у такий спосіб вони хочуть долучати громадян України працювати на польських перевізників в якості водіїв, оскільки чоловікам під час воєнного стану обмежено виїзд за межі України", — розповів він.

Страйк польських перевізників — що відомо

На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на в'їзд зі сторони Словаччини та Угорщини. Протягом минулої доби через два пункти пропуску до України заїхало понад 1500 одиниць вантажного транспорту.

В ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE. Гетьманцев висловив думку, що європейські компанії намагаються позбутися конкурентів, зокрема, блокуючи пункти перетину україно-польського кордону для українських перевізників.

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