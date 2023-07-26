Держатель для телефона в авто: на что следует обратить внимание и какой лучше

Держатель для телефона. Фото: росСМИ

Автомобильные держатели продолжают оставаться актуальными как для старых машин, так и для свежих моделей прямо с ленты производства. На рынке предлагают большой выбор креплений, но какой лучше, остается вопросом.

Об этом пишет Avtosota.

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Крепления с вакуумными присосками. Сегодня эти модели на пике популярности среди водителей. Традиционная присоска делает процесс установки и регулировки высоты простым и удобным.

Держатели для вентиляционных решеток. Этот способ крепления надежен даже для более тяжелых смартфонов. Устройство оснащено крючком, который легко устанавливается в вентиляционное отверстие. Такие держатели легко надеваются и снимаются, не оставляя после себя следов.

Крепления на двусторонний ленточный клей. Наиболее удобный вариант, так как позволяет разместить устройство на любой гладкой поверхности, включая элементы консоли. Основной минус — невозможность переместить устройство без следов. Отклеивание может оставить заметные следы от устойчивого клея.

Какой держатель лучше

На выбор держателя для телефона стоит уделить особое внимание, в частности механизму, который будет держать ваше мобильное устройство. Производители обычно указывают максимальные размеры смартфона, которые может удерживать держатель, чтобы пользователи могли правильно выбрать модель.

Ручной зажим. Это базовые и широко используемые держатели, где смартфон удерживается благодаря простым ручным зажимам.

Зажим на основе гравитации. Эти модели прекрасны своей простотой: телефон удерживается благодаря своему собственному весу. Однако такая система не идеальна на неровных дорогах, где телефон может потерять устойчивость. Также эти держатели не рекомендуются для использования в горизонтальном положении.

Электро-зажим. Данный зажим активируется автоматически при приближении телефона к держателю. Хотя такие модели требуют подключения к электропитанию, они обеспечивают надежное удержание устройства, превосходя гравитационные зажимы.

Магнитные системы. Для функционирования этого держателя на телефоне должна быть металлическая пластинка или специальный чехол. Такие модели идеально подходят для быстрого крепления и изъятия устройств различных размеров. Таким образом, каждый найдет для себя подходящий держатель в зависимости от своих потребностей.

Напомним, что ремонт автомобиля после ДТП возможен сразу после осмотра представителем страховой компании. Но специалисты не советуют спешить и взвесить сначала ряд обстоятельств.