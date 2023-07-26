Тримач для телефону в авто: на що слід звернути увагу і який краще

Тримач для телефону. Фото: росЗМІ

Автомобільні тримачі продовжують залишатися актуальними як для старих машин, так і для свіжих моделей прямо зі стрічки виробництва. На ринку пропонують великий вибір кріплень, але який краще залишається питанням.

Про це пише Avtosota.

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Кріплення із вакуумними присосками. Сьогодні ці моделі є на піку популярності серед водіїв. Традиційна присоска робить процес встановлення та регулювання висоти простим та зручним.

Тримачі для вентиляційних ґрат. Цей спосіб кріплення надійний навіть для важчих смартфонів. Пристрій оснащений гачком, який легко встановлюється у вентиляційний отвір. Такі власники легко надягають і знімаються, не залишаючи після себе слідів.

Кріплення на двосторонній стрічковий клей. Найбільш зручний варіант, тому що дозволяє розмістити пристрій на будь-якій гладкій поверхні, включаючи елементи консолі. Основний мінус — неможливість перемістити пристрій без слідів. Відклеювання може залишити помітні сліди від сталого клею.

Який тримач краще

На вибір тримача для телефону варто приділити особливу увагу, зокрема механізму, який триматиме ваш мобільний пристрій. Виробники зазвичай вказують максимальні розміри смартфона, які може утримувати утримувач, щоб користувачі могли правильно вибрати модель.

Ручний затискач. Це базові тримачі, що широко використовуються, де смартфон утримується завдяки простим ручним затискачам.

Затискач на основі гравітації. Ці моделі чудові своєю простотою: телефон утримується завдяки своїй власній вазі. Однак, така система не ідеальна на нерівних дорогах, де телефон може втратити стійкість. Також ці тримачі не рекомендуються для використання у горизонтальному положенні.

Електрозатискач. Цей затискач активується автоматично, коли телефон наближається до утримувача. Хоча такі моделі вимагають підключення до електроживлення, вони забезпечують надійне утримання пристрою, перевершуючи гравітаційні затискачі.

Магнітні системи. Для функціонування цього утримувача на телефоні має бути металева платівка або спеціальний чохол. Такі моделі ідеально підходять для швидкого кріплення та вилучення пристроїв різних розмірів. Таким чином, кожен знайде для себе відповідний власник залежно від потреб.

Нагадаємо, що ремонт автомобіля після ДТП можливий одразу після огляду представником страхової компанії. Але фахівці не радять поспішати та зважити спочатку низку обставин.