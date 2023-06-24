Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В лесу нашли покинутый много лет назад внедорожник: что с ним планируют сделать arrow

В лесу нашли покинутый много лет назад внедорожник: что с ним планируют сделать

24 июня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В лесу нашли покинутый много лет назад внедорожник: что с ним планируют сделать
Покинутый внедорожник Land Rover Range Rover в лесу. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В лесной зоне Уэльса обнаружили оставленный без присмотра внедорожник Land Rover Range Rover, изготовленный в 1987 году. При этом авто находится в окружении другого покинутого транспорта.

Об этом пишет Motor1.

Читайте также:

Внедорожник в лесу

Этот внедорожник обильно покрыт густыми слоями земли и пыли. Заметно, что капот скрыт под слоем листьев, на котором заметны зеленые пятна.

Автомобиль находится рядом с небольшой лесной избушкой, в окружении нескольких других транспортных средств. Блогеры, которые осмотрели его, были удивлены отличным состоянием салона. Кнопки на центральной панели все еще блестят, а дисплеи приборной панели ясно видны.

Двигатель, хотя и обложен грязью, выглядит довольно прилично. По метке на кузове, автомобиль был последний раз зарегистрирован в 2005 году. После проверки стало известно, что этот Range Rover имеет 3,5-литровый V8 двигатель с мощностью 165 л.с. и крутящим моментом 279 Нм. Максимальная скорость внедорожника достигает 170 км/ч.

Напомним, что взлом автомобиля может произойти в любом месте и в любое время суток. Современные системы безопасности могут не быть преградой для опытных злоумышленников, особенно если автомобиль представляет для них особую ценность. По статистике, определенные марки автомобилей особенно привлекательны для воров, и среди них доминируют автомобили, произведенные в Корее.

Также мы писали, что в Украине водителей, которые держат в транспортных средствах неисправные огнетушители, ждет наказание. О подобных случаях предупреждают юристы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас