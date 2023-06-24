В лесу нашли покинутый много лет назад внедорожник: что с ним планируют сделать

Покинутый внедорожник Land Rover Range Rover в лесу. Фото: скриншот

В лесной зоне Уэльса обнаружили оставленный без присмотра внедорожник Land Rover Range Rover, изготовленный в 1987 году. При этом авто находится в окружении другого покинутого транспорта.

Об этом пишет Motor1.

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Этот внедорожник обильно покрыт густыми слоями земли и пыли. Заметно, что капот скрыт под слоем листьев, на котором заметны зеленые пятна.

Автомобиль находится рядом с небольшой лесной избушкой, в окружении нескольких других транспортных средств. Блогеры, которые осмотрели его, были удивлены отличным состоянием салона. Кнопки на центральной панели все еще блестят, а дисплеи приборной панели ясно видны.

Двигатель, хотя и обложен грязью, выглядит довольно прилично. По метке на кузове, автомобиль был последний раз зарегистрирован в 2005 году. После проверки стало известно, что этот Range Rover имеет 3,5-литровый V8 двигатель с мощностью 165 л.с. и крутящим моментом 279 Нм. Максимальная скорость внедорожника достигает 170 км/ч.

Напомним, что взлом автомобиля может произойти в любом месте и в любое время суток. Современные системы безопасности могут не быть преградой для опытных злоумышленников, особенно если автомобиль представляет для них особую ценность. По статистике, определенные марки автомобилей особенно привлекательны для воров, и среди них доминируют автомобили, произведенные в Корее.

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