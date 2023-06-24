У лісі знайшли покинутий багато років тому позашляховик: що з ним планують зробити

Покинутий позашляховик Land Rover Range Rover у лісі. Фото: скріншот

У лісовій зоні Уельсу виявили позашляховик Land Rover Range Rover, виготовлений у 1987 році. При цьому авто знаходиться в оточенні іншого покинутого транспорту.

Про це пише Motor1.

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Цей позашляховик рясно покритий густими шарами землі та пилу. Помітно, що капот прихований під шаром листя, на якому помітні зелені плями.

Автомобіль знаходиться поруч із невеликою лісовою хатинкою, в оточенні кількох інших транспортних засобів. Блогери, які його оглянули, були здивовані відмінним станом салону. Кнопки на центральній панелі все ще блищать, а дисплеї панелі приладів ясно видно.

Двигун, хоч і обкладений брудом, виглядає досить пристойно. За міткою на кузові, автомобіль був востаннє зареєстрований у 2005 році. Після перевірки стало відомо, що цей Range Rover має 3,5-літровий двигун V8 з потужністю 165 к.с. і крутний момент 279 Нм. Максимальна швидкість позашляховика сягає 170 км/год.

Нагадаємо, що зламування автомобіля може статися в будь-якому місці і в будь-який час доби. Сучасні системи безпеки можуть бути перешкодою для досвідчених зловмисників, якщо автомобіль представляє їм особливу цінність. За статистикою, певні марки автомобілів є особливо привабливими для злодіїв, і серед них домінують автомобілі, вироблені в Кореї.

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