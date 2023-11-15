В МВД обратились к водителям с важным напоминанием

Водитель за рулем авто. Фото: freepik.com

В Министерстве внутренних дел напоминают водителям о важной детали перехода на зимний период. Так, там призывают автомобилистов вовремя заменить резину.

Об этом МВД сообщает на официальном сайте.

Читайте также:

Напоминание водителям о замене резины

В Министерстве напомнили, что близится похолодание, поэтому водителям следует готовиться к возможным осадкам. Там подчеркнули, что лучшей подготовкой является "своевременная смена резины".

"Опытные водители точно знают, именно от качества резины и ее соответствия погоде может зависеть жизнь, а иногда и не одна. Впрочем, даже они иногда медлят с заменой и подвергают опасности не только себя, но и других участников движения. Попутно напоминаем, чтобы не стать частью статистики ДТП при первом гололеде, следует уже "перезуть" колеса на своих авто", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что смена резины не является универсальным значением безопасной езды, поэтому следует быть внимательными и учитывать правила дорожного движения.

"Впрочем, надо помнить, что зимняя резина не обезопасит от всех рисков, поэтому вам следует быть крайне внимательными, реагировать на дорожные условия и учитывать дорожные знаки", — отметили в МВД.

Там добавили, что также следует помнить об укомплектации автомобиля "зимним набором".

Напомним, что украинские водители часто забывают, какую опасность для движения авто скрывают опавшие листья на дороге, особенно мокрые. Что нужно делать во избежание неприятностей.