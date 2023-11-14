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До уваги водіїв — яку небезпеку несе мокре листя на дорозі пізньої осені

14 листопада 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Яку небезпеку несе мокре листя на дорозі пізньої осені: лайфхаки для водіїв
Навіть сухе листя погіршує зчеплення коліс автомобіля з асфальтом. Фото: auto-dor.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Українські водії часто забувають, яку небезпеку для руху авто приховує опале листя на дорозі, особливо – мокре. Що потрібно робити, аби уникнути неприємностей.

Про це повідомила "Твоя машина".

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1. Погіршення зчеплення коліс з дорогою

Погіршити зчеплення коліс автомобіля з асфальтом може навіть сухе листя на дорозі. Наслідок — збільшення гальмівного шляху та погіршення керованості машини. Небезпека зростає в рази, коли на дорозі лежить купа мокрого листя, слизького, немов лід.

2. Забруднення автомобіля

Листя, яке застряє в щілинах та отворах автомобіля, може призвести до пошкоджень та поломок машини. Листя пошкоджує лакофарбове покриття авто та негативно впливає на роботу гальмівної системи, інших вузлів та агрегатів.

Рекомендації водіям

  • Не паркуйтеся під деревами — машину не закидає купою листя, й воно не потрапить в щілини та отвори вашого авто.
  • Повністю звільняйте автомобіль від листя перед кожною поїздкою — особлива увага на листі, яке застрягло в щілинах та жолобах машини.
  • Потрібно максимально обережно рухатися дорогою, на якій розкидане листя — знижуйте швидкість руху та дотримуйтесь безпечної дистанції.
  • Особливо небезпечно їздити в таких умовах на літній гумі — зчеплення з дорогою зникає майже миттєво.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку.

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