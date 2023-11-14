Яку небезпеку несе мокре листя на дорозі пізньої осені: лайфхаки для водіїв

Навіть сухе листя погіршує зчеплення коліс автомобіля з асфальтом. Фото: auto-dor.com.ua

Українські водії часто забувають, яку небезпеку для руху авто приховує опале листя на дорозі, особливо – мокре. Що потрібно робити, аби уникнути неприємностей.

Про це повідомила "Твоя машина".

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1. Погіршення зчеплення коліс з дорогою

Погіршити зчеплення коліс автомобіля з асфальтом може навіть сухе листя на дорозі. Наслідок — збільшення гальмівного шляху та погіршення керованості машини. Небезпека зростає в рази, коли на дорозі лежить купа мокрого листя, слизького, немов лід.

2. Забруднення автомобіля

Листя, яке застряє в щілинах та отворах автомобіля, може призвести до пошкоджень та поломок машини. Листя пошкоджує лакофарбове покриття авто та негативно впливає на роботу гальмівної системи, інших вузлів та агрегатів.

Рекомендації водіям

Не паркуйтеся під деревами — машину не закидає купою листя, й воно не потрапить в щілини та отвори вашого авто.

Повністю звільняйте автомобіль від листя перед кожною поїздкою — особлива увага на листі, яке застрягло в щілинах та жолобах машини.

Потрібно максимально обережно рухатися дорогою, на якій розкидане листя — знижуйте швидкість руху та дотримуйтесь безпечної дистанції.

Особливо небезпечно їздити в таких умовах на літній гумі — зчеплення з дорогою зникає майже миттєво.

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