Корисні лайфхаки: взимку кожен водій повинен мати це в багажнику

Взимку кожен водій повинен мати ці речі в багажнику
Настав час ревізії багажника авто. Насамперед потрібно очистити його від суто літніх речей та підготувати аксесуари, які знадобляться автолюбителям на холодних зимових дорогах.
Про це повідомив MMR.
1. Щітка зі скребком для льоду
Для автовласників без гаража — найважливіший аксесуар зимового ранку. Але стане у пригоді й водіям, які мають де ставити авто на ніч. Адже сніг може вкрити вашу машину навіть за годину, поки ви скуповуєтесь у супермаркеті.
2. Незамерзаюча рідина для скла
Краще мати запас цієї рідини, позаяк взимку її витрата може бути підвищеною, що пов'язано з погодними умовами та обробкою доріг. Омивачем також можна протирати забруднені фари.
3. Пускові дроти з великим перерізом для "прикурювання"
Проблеми з розрядженим акумулятором можуть трапитися будь з ким у найбільш невідповідний момент.
4. Запасне колесо та комплект для заміни
В принципі, мати при собі запаску, балонний ключ, насос-компресор та домкрат — правило гарного тону в усі пори року. Але опинитися взимку посеред дороги з пробитим колесом найбільш неприємно. Тому обов'язково потрібно перевірити цей комплект на справність напередодні холодів.
5. Трос для буксирування та лопата
Трос врятує в багатьох ситуаціях. Міцна лопата згодиться, коли доведеться відкопувати авто зі снігу та бруду.
Додатковий список корисних взимку речей
- потужний ліхтарик;
- спиртові серветки;
- аерозоль для розморожування замків;
- пристрій для пуску та заряджання акумулятора;
- рукавиці.
Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також називали п'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто.
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