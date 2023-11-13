Корисні лайфхаки: взимку кожен водій повинен мати це в багажнику

Підготувати зимові речі для авто необхідно завчасно. Фото: freepik

Настав час ревізії багажника авто. Насамперед потрібно очистити його від суто літніх речей та підготувати аксесуари, які знадобляться автолюбителям на холодних зимових дорогах.

Про це повідомив MMR.

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1. Щітка зі скребком для льоду

Для автовласників без гаража — найважливіший аксесуар зимового ранку. Але стане у пригоді й водіям, які мають де ставити авто на ніч. Адже сніг може вкрити вашу машину навіть за годину, поки ви скуповуєтесь у супермаркеті.

2. Незамерзаюча рідина для скла

Краще мати запас цієї рідини, позаяк взимку її витрата може бути підвищеною, що пов'язано з погодними умовами та обробкою доріг. Омивачем також можна протирати забруднені фари.

3. Пускові дроти з великим перерізом для "прикурювання"

Проблеми з розрядженим акумулятором можуть трапитися будь з ким у найбільш невідповідний момент.

4. Запасне колесо та комплект для заміни

В принципі, мати при собі запаску, балонний ключ, насос-компресор та домкрат — правило гарного тону в усі пори року. Але опинитися взимку посеред дороги з пробитим колесом найбільш неприємно. Тому обов'язково потрібно перевірити цей комплект на справність напередодні холодів.

5. Трос для буксирування та лопата

Трос врятує в багатьох ситуаціях. Міцна лопата згодиться, коли доведеться відкопувати авто зі снігу та бруду.

Додатковий список корисних взимку речей

потужний ліхтарик;

спиртові серветки;

аерозоль для розморожування замків;

пристрій для пуску та заряджання акумулятора;

рукавиці.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також називали п'ять обов'язкових правил встановлення зимових шин на авто.