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Три способи швидко прогріти двигун та салон авто

7 листопада 2023 12:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Три способи швидко прогріти двигун та салон авто
Ці вже забуті багатьма водіями прийми будуть корисними для молодих автовласників. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Мерзнути в холодному автомобілі не сподобається нікому. Ось три найпростіші способи швидкого прогріву машини.

1. Ізоляція для труб

Фото: mizol.ua

Прискорити досить довгий процес прогріву двигуна можна, якщо закрити на зиму решітку на бампері утеплювачем для труб. Для естетики можна підібрати ізоляцію гармонійного з авто кольору.

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2. Картон перед радіатором

Фото: 24tv.ua

Давно відомий спосіб. Можна витратити гроші та придбати спеціальний чохол, але ефект буде таким самим. Пам'ятайте температура прогрівання антифризу має сягати 60°C. В деяких авто на панелі світиться спеціальний синій індикатор. Коли рідина прогріється до потрібної температури, індикатор згасне. Отже, можна рухатися.

3. Прогрів за допомогою АКПП

Фото: ukr.media

На автомобілях з автоматичною коробкою передач натисніть на гальмо та увімкнути режим D. Двигун отримає додаткове навантаження й швидше прогріється до необхідної температури.

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