Три способи швидко прогріти двигун та салон авто
Мерзнути в холодному автомобілі не сподобається нікому. Ось три найпростіші способи швидкого прогріву машини.
1. Ізоляція для труб
Прискорити досить довгий процес прогріву двигуна можна, якщо закрити на зиму решітку на бампері утеплювачем для труб. Для естетики можна підібрати ізоляцію гармонійного з авто кольору.
2. Картон перед радіатором
Давно відомий спосіб. Можна витратити гроші та придбати спеціальний чохол, але ефект буде таким самим. Пам'ятайте температура прогрівання антифризу має сягати 60°C. В деяких авто на панелі світиться спеціальний синій індикатор. Коли рідина прогріється до потрібної температури, індикатор згасне. Отже, можна рухатися.
3. Прогрів за допомогою АКПП
На автомобілях з автоматичною коробкою передач натисніть на гальмо та увімкнути режим D. Двигун отримає додаткове навантаження й швидше прогріється до необхідної температури.
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