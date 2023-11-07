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Три способа быстро прогреть двигатель и салон авто

7 ноября 2023 12:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Три способа быстро прогреть двигатель и салон авто
Эти уже забытые многими водителями приемы будут полезны для молодых автовладельцев. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Мерзнуть в холодном автомобиле не понравится никому. Вот три самых простых способа быстрого прогрева машины.

1. Изоляция для труб

Фото: mizol.ua

Ускорить достаточно долгий процесс прогрева двигателя можно, если закрыть на зиму решетку на бампере утеплителем для труб. Для эстетики можно подобрать изоляцию гармоничного с авто цвета.

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2. Картон перед радиатором

Фото: 24tv.ua

Давно известный способ. Можно потратить деньги и приобрести специальный чехол, но эффект будет таким же. Помните, что температура прогрева антифриза должна достигать 60°C. У некоторых авто на панели светится специальный синий индикатор. Когда жидкость прогреется до нужной температуры, индикатор погаснет. Следовательно, можно двигаться.

3. Прогрев с помощью АКПП

Фото: ukr.media

На автомобилях с автоматической коробкой передач нажмите на тормоз и включите режим D. Двигатель получит дополнительную нагрузку и быстрее прогреется до требуемой температуры.

Раньше мы писали когда менять, и какую выбрать зимнюю резину на авто. Также рассказали о 5 обязательных правилах установки зимних шин на авто.

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