Три способа быстро прогреть двигатель и салон авто
Мерзнуть в холодном автомобиле не понравится никому. Вот три самых простых способа быстрого прогрева машины.
1. Изоляция для труб
Ускорить достаточно долгий процесс прогрева двигателя можно, если закрыть на зиму решетку на бампере утеплителем для труб. Для эстетики можно подобрать изоляцию гармоничного с авто цвета.
2. Картон перед радиатором
Давно известный способ. Можно потратить деньги и приобрести специальный чехол, но эффект будет таким же. Помните, что температура прогрева антифриза должна достигать 60°C. У некоторых авто на панели светится специальный синий индикатор. Когда жидкость прогреется до нужной температуры, индикатор погаснет. Следовательно, можно двигаться.
3. Прогрев с помощью АКПП
На автомобилях с автоматической коробкой передач нажмите на тормоз и включите режим D. Двигатель получит дополнительную нагрузку и быстрее прогреется до требуемой температуры.
Раньше мы писали когда менять, и какую выбрать зимнюю резину на авто. Также рассказали о 5 обязательных правилах установки зимних шин на авто.
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