Полезные лайфхаки: зимой каждый водитель должен иметь это в багажнике

Зимой каждый водитель должен иметь эти вещи в багажнике
Настало время ревизии багажника авто. Прежде всего, нужно очистить его от сугубо летних вещей и подготовить аксессуары, которые понадобятся автолюбителям на холодных зимних дорогах.
Об этом сообщил MMR.
1. Щетка со скребком для льда
Для автовладельцев без гаража — самый важный аксессуар зимним утром. Но пригодится и водителям, которым есть где ставить авто на ночь. Ведь снег может укрыть вашу машину даже за час, пока вы скупаетесь в супермаркете.
2. Незамерзающая жидкость для стекла
Лучше иметь запас этой жидкости, поскольку зимой ее расход может быть повышен, что связано с погодными условиями и обработкой дорог. Омывателем также можно протирать загрязненные фары.
3. Пусковые провода с большим сечением для "прикуривания"
Проблемы с разряженным аккумулятором могут случиться с кем угодно в самый неподходящий момент.
4. Запасное колесо и комплект для замены
В принципе, иметь при себе запаску, баллонный ключ, насос-компрессор и домкрат — правило хорошего тона во все времена года. Но оказаться зимой посреди дороги с пробитым колесом наиболее неприятно. Поэтому обязательно нужно проверить этот комплект на исправность в преддверии холодов.
5. Трос для буксировки и лопата
Трос спасет во многих ситуациях. Крепкая лопата пригодится, когда придется откапывать авто из снега и грязи.
Дополнительный список полезных зимой вещей
- мощный фонарик;
- спиртовые салфетки;
- аэрозоль для размораживания замков;
- устройство для запуска и зарядки аккумулятора;
- перчатки.
Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.
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