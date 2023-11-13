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Зимой каждый водитель должен иметь эти вещи в багажнике

13 ноября 2023 11:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Полезные лайфхаки: зимой каждый водитель должен иметь это в багажнике
Подготовить зимние вещи для авто необходимо заранее. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Настало время ревизии багажника авто. Прежде всего, нужно очистить его от сугубо летних вещей и подготовить аксессуары, которые понадобятся автолюбителям на холодных зимних дорогах.

Об этом сообщил MMR.

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1. Щетка со скребком для льда

Для автовладельцев без гаража — самый важный аксессуар зимним утром. Но пригодится и водителям, которым есть где ставить авто на ночь. Ведь снег может укрыть вашу машину даже за час, пока вы скупаетесь в супермаркете.

2. Незамерзающая жидкость для стекла

Лучше иметь запас этой жидкости, поскольку зимой ее расход может быть повышен, что связано с погодными условиями и обработкой дорог. Омывателем также можно протирать загрязненные фары.

3. Пусковые провода с большим сечением для "прикуривания"

Проблемы с разряженным аккумулятором могут случиться с кем угодно в самый неподходящий момент.

4. Запасное колесо и комплект для замены

В принципе, иметь при себе запаску, баллонный ключ, насос-компрессор и домкрат — правило хорошего тона во все времена года. Но оказаться зимой посреди дороги с пробитым колесом наиболее неприятно. Поэтому обязательно нужно проверить этот комплект на исправность в преддверии холодов.

5. Трос для буксировки и лопата

Трос спасет во многих ситуациях. Крепкая лопата пригодится, когда придется откапывать авто из снега и грязи.

Дополнительный список полезных зимой вещей

  • мощный фонарик;
  • спиртовые салфетки;
  • аэрозоль для размораживания замков;
  • устройство для запуска и зарядки аккумулятора;
  • перчатки.

Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также называли пять обязательных правил установки зимних шин на авто.

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