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Сім типових помилок заміни літніх шин на зимові — проблеми та наслідки

8 листопада 2023 11:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Заміна літніх шин на зимові: 7 типових помилок
Автомобільні експерти не рекомендують купувати вживані зимові шини. Фото: diesel.if.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Встановлення зимових шин часто супроводжується серйозними помилками, які згодом можуть стати фатальними. Йдеться не про швидке зношення гуми, а насамперед про безпеку для водія.

Про це повідомив Hyser.

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1. Час заміни гуми

Надто рання заміна шин може призвести до їхнього непотрібного зносу. Слідкуйте за довгостроковим прогнозом погоди, адже шини слід змінювати, коли середньодобова температура дорівнює +7°C.

2. Розмір шин

Обирайте зимові шини відповідно до розмірних рекомендацій виробника авто — вони вказані в посібнику з експлуатації машини або на внутрішній стороні люка бензобака. Шини інших розмірів можуть впливати на показання спідометра, а отже, порушити роботу систем безпеки.

3. Заміна двох шин

Сумнівна економія, коли водії замінюють лише дві шини на провідній осі. Це може призвести до розбалансування автомобіля, що сильно ускладнить керування ним.

4. Кути установки коліс

Порушений сход-розвал може призвести до нерівномірного зносу шин та зниження контролю над поведінкою автомобіля.

5. Зберігання шин

Вплив агресивних речовин або штабелювання шин можуть призвести до їхнього пошкодження. Використання таких шин може призвести до вібрації, швидкого зносу та інших проблем.

6. Термін служби шин

У зимових шин є термін служби, тому за кілька років експлуатації потрібно придбати нові, навіть якщо ще не помітні ознаки надмірного зношування. Від цього залежить безпека водія.

7. Вживані шини

Категорично не рекомендується купляти такі шини. Вони, звичайно, дешевші, але в рази небезпечніші на непередбачуваних зимових дорогах.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також ми писали, чому взимку варто відмовитися від поїздок на своєму авто.

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