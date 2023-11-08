Замена летних шин на зимние: 7 типичных ошибок

Автомобильные эксперты не рекомендуют покупать б/у зимние шины. Фото: diesel.if.ua

Установка зимних шин часто сопровождается серьезными ошибками, которые впоследствии могут стать роковыми. Речь идет не о быстром износе резины, а прежде всего о безопасности для водителя.

Об этом сообщил Hyser.

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1. Время замены резины

Слишком ранняя замена шин может привести к их ненужному износу. Следите за долгосрочным прогнозом погоды, ведь шины следует менять, когда среднесуточная температура равна +7°C.

2. Размер шин

Выбирайте зимние шины в соответствии с рекомендациями производителя авто — они указаны в руководстве по эксплуатации машины или на внутренней стороне люка бензобака. Шины других размеров могут влиять на показания спидометра, следовательно нарушить работу систем безопасности.

3. Замена двух шин

Сомнительная экономия, когда водители заменяют только две шины на ведущей оси. Это может привести к разбалансировке автомобиля, что сильно усложнит управление им.

4. Углы установки колес

Нарушенный сход-развал может привести к неравномерному износу шин и снижению контроля над поведением автомобиля.

5. Хранение шин

Воздействие агрессивных веществ или штабелирование шин могут привести к их повреждению. Использование таких шин может привести к вибрации, быстрому износу и другим проблемам.

6. Срок службы шин

У зимних шин есть срок службы, поэтому через несколько лет эксплуатации нужно приобрести новые, даже если еще не заметны признаки избыточного износа. От этого зависит безопасность водителя.

7. Подержанные шины

Категорически не рекомендуется покупать такие шины. Они, конечно, дешевле, но в разы опаснее на непредсказуемых зимних дорогах.

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