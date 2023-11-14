Какую опасность несут мокрые листья на дороге поздней осенью: лайфхаки для водителей

Вниманию водителей — какую опасность несут мокрые листья на дороге поздней осенью
Украинские водители часто забывают, какую опасность для движения авто скрывает опавшие листья на дороге, особенно — мокрые. Что нужно делать во избежание неприятностей.
Об этом сообщила "Твоя машина".
1. Ухудшение сцепления колес с дорогой
Ухудшить сцепление колес автомобиля с асфальтом могут даже сухие листья на дороге. Следствие — увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости машины. Опасность растет в разы, когда на дороге лежит куча мокрых листьев, скользких, словно лед.
2. Загрязнение автомобиля
Листья, застрявшие в щелях и отверстиях автомобиля, могут привести к повреждениям и поломкам машины. Листья повреждают лакокрасочное покрытие авто и отрицательно влияют на работу тормозной системы, других узлов и агрегатов.
Рекомендации водителям
- Не паркуйтесь под деревьями — машину не засыпет кучей листьев, и они не попадут в щели и отверстия вашего авто.
- Полностью освобождайте автомобиль от листьев перед каждой поездкой — особое внимание на листьях, застрявших в щелях и желобах машины.
- Нужно максимально осторожно двигаться по дороге, на которой разбросаны листья — снижайте скорость движения и соблюдайте безопасную дистанцию.
- Особенно опасно ездить в таких условиях на летней резине — сцепление с дорогой исчезает почти мгновенно.
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