Какую опасность несут мокрые листья на дороге поздней осенью: лайфхаки для водителей

Даже сухие листья ухудшают сцепление колес автомобиля с асфальтом. Фото: auto-dor.com.ua

Украинские водители часто забывают, какую опасность для движения авто скрывает опавшие листья на дороге, особенно — мокрые. Что нужно делать во избежание неприятностей.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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1. Ухудшение сцепления колес с дорогой

Ухудшить сцепление колес автомобиля с асфальтом могут даже сухие листья на дороге. Следствие — увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости машины. Опасность растет в разы, когда на дороге лежит куча мокрых листьев, скользких, словно лед.

2. Загрязнение автомобиля

Листья, застрявшие в щелях и отверстиях автомобиля, могут привести к повреждениям и поломкам машины. Листья повреждают лакокрасочное покрытие авто и отрицательно влияют на работу тормозной системы, других узлов и агрегатов.

Рекомендации водителям

Не паркуйтесь под деревьями — машину не засыпет кучей листьев, и они не попадут в щели и отверстия вашего авто.

Полностью освобождайте автомобиль от листьев перед каждой поездкой — особое внимание на листьях, застрявших в щелях и желобах машины.

Нужно максимально осторожно двигаться по дороге, на которой разбросаны листья — снижайте скорость движения и соблюдайте безопасную дистанцию.

Особенно опасно ездить в таких условиях на летней резине — сцепление с дорогой исчезает почти мгновенно.

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