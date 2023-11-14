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Вниманию водителей — какую опасность несут мокрые листья на дороге поздней осенью

14 ноября 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Какую опасность несут мокрые листья на дороге поздней осенью: лайфхаки для водителей
Даже сухие листья ухудшают сцепление колес автомобиля с асфальтом. Фото: auto-dor.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Украинские водители часто забывают, какую опасность для движения авто скрывает опавшие листья на дороге, особенно — мокрые. Что нужно делать во избежание неприятностей.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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1. Ухудшение сцепления колес с дорогой

Ухудшить сцепление колес автомобиля с асфальтом могут даже сухие листья на дороге. Следствие — увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости машины. Опасность растет в разы, когда на дороге лежит куча мокрых листьев, скользких, словно лед.

2. Загрязнение автомобиля

Листья, застрявшие в щелях и отверстиях автомобиля, могут привести к повреждениям и поломкам машины. Листья повреждают лакокрасочное покрытие авто и отрицательно влияют на работу тормозной системы, других узлов и агрегатов.

Рекомендации водителям

  • Не паркуйтесь под деревьями — машину не засыпет кучей листьев, и они не попадут в щели и отверстия вашего авто.
  • Полностью освобождайте автомобиль от листьев перед каждой поездкой — особое внимание на листьях, застрявших в щелях и желобах машины.
  • Нужно максимально осторожно двигаться по дороге, на которой разбросаны листья — снижайте скорость движения и соблюдайте безопасную дистанцию.
  • Особенно опасно ездить в таких условиях на летней резине — сцепление с дорогой исчезает почти мгновенно.

Раньше мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой.

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