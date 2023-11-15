У МВС звернулися до водіїв із важливим нагадуванням

Водій за кермом авто. Фото: freepik.com

У Міністерстві внутрішніх справ нагадують водіям про важливу деталь переходу на зимовий період. Так, там закликають автомобілістів вчасно замінити гуму.

Про це МВС повідомляє на офіційному сайті.

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Нагадування водіям про заміну гуми

У Міністерстві нагадали, що наближається похолодання, тому водіям слід готуватися до ймовірних опадів. Там наголосили, що найкращою підготовкою є "вчасна зміна гуми".

"Досвідчені водії точно знають, саме від якості гуми та її відповідності погоді може залежати життя, а інколи й не одне. Втім, навіть вони інколи зволікають з заміною і наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху. Принагідно нагадуємо, аби не стати частиною статистики ДТП за першої ожеледі, слід вже "перезути" колеса на своїх авто", — йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що зміна гуми не є універсальним значенням безпечної їзди, тож слід бути уважними й також зважати на правила дорожнього руху

"Утім треба пам’ятати, що зимова гума не убезпечить від усіх ризиків, тому вам варто бути вкрай уважними, реагувати на дорожні умови та зважати на дорожні знаки", — зазначили в МВС.

Там додали, що також слід пам'ятати про укомплектацію автомобіля "зимовим набором".

Нагадаємо, що українські водії часто забувають, яку небезпеку для руху авто приховує опале листя на дорозі, особливо — мокре. Що потрібно робити, аби уникнути неприємностей.