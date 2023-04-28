В Скандинавии заметили новый Porsche Panamera – как он выглядит

Новый автомобиль Porsche Panamera в Скандинавии. Фото: Carscoops

В Скандинавии заметили новый автомобиль Porsche Panamera, который сейчас проходит завершающие экспериментальные этапы и уже в этом году будет представлен для продажи. Известно, что Panamera обновят за Porsche Cayenne, а также он станет похож на кроссовер.

Об этом сообщает портал "Carscoops"

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Новый автомобиль имеет фары, очень похожие на фары электрического автомобиля Porsche Taycan. Кроме того, новый автомобиль имеет несколько измененные фонари, обновленную решетку радиатора и бамперы.

Если говорить о внутреннем виде Porsche Panamera 2024, то салон тоже сильно изменился, получив детали от модели Cayenne. Речь идет о руле, джойстике коробки передач, а также ряде различных кнопок и виртуальном щитке приборов.

Салон нового Porsche Panamera 2024. Фото: Carscoops

Более того, за отдельную плату сидящий спереди пассажир может получить отдельный дисплей.

Также изменения коснутся и линейки двигателей. В версии Porsche Panamera S останется двигатель V8 на четыре литра, способный разгонять до 474 л. с. Мощность турбошестки на три литра увеличат до 350 л. с., а гибридной установки – до 470 л. с.

Кроме того, топовым двигателем останется 700-сильный Porsche Panamera S E-Hybrid.

Новый Porsche Panamera 2024. Фото: Carscoops

Стоит отметить, что появиться автомобиль Porsche Panamera может в конце 2023 или в начале следующего года. Поэтому модель 2024 или 2025 будет зависеть от того, когда появится этот автомобиль.

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