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В Скандинавии увидели новый Porsche Panamera 2024: премьеры еще даже не было

28 апреля 2023 23:40
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В Скандинавии заметили новый Porsche Panamera – как он выглядит
Новый автомобиль Porsche Panamera в Скандинавии. Фото: Carscoops
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

В Скандинавии заметили новый автомобиль Porsche Panamera, который сейчас проходит завершающие экспериментальные этапы и уже в этом году будет представлен для продажи. Известно, что Panamera обновят за Porsche Cayenne, а также он станет похож на кроссовер.

Об этом сообщает портал "Carscoops"

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Новый автомобиль имеет фары, очень похожие на фары электрического автомобиля Porsche Taycan. Кроме того, новый автомобиль имеет несколько измененные фонари, обновленную решетку радиатора и бамперы.

Если говорить о внутреннем виде Porsche Panamera 2024, то салон тоже сильно изменился, получив детали от модели Cayenne. Речь идет о руле, джойстике коробки передач, а также ряде различных кнопок и виртуальном щитке приборов.

Porsche Panamera
Салон нового Porsche Panamera 2024. Фото: Carscoops

Более того, за отдельную плату сидящий спереди пассажир может получить отдельный дисплей.

Также изменения коснутся и линейки двигателей. В версии Porsche Panamera S останется двигатель V8 на четыре литра, способный разгонять до 474 л. с. Мощность турбошестки на три литра увеличат до 350 л. с., а гибридной установки – до 470 л. с.

Кроме того, топовым двигателем останется 700-сильный Porsche Panamera S E-Hybrid.

Porsche Panamera
Новый Porsche Panamera 2024. Фото: Carscoops

Стоит отметить, что появиться автомобиль Porsche Panamera может в конце 2023 или в начале следующего года. Поэтому модель 2024 или 2025 будет зависеть от того, когда появится этот автомобиль.

Напомним, мы писали о том, что автомобильный концерт Mitsubishi хочет оборудовать электродвигателями весь модельный ряд авто до 2035 года.

Ранее мы говорили, что на рынке электрических автомобилей заметили неожиданный рост продаж.

Также мы сообщали, что китайский автопроизводитель Nio разработал второе поколение автомобиля ES6.

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