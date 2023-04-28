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У Скандинавії побачили новий Porsche Panamera 2024: прем'єри ще навіть не було

28 квітня 2023 23:40
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
У Скандинавії помітили новий Porsche Panamera – як він виглядає
Новий автомобіль Porsche Panamera в Скандинавії. Фото: Carscoops
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

У Скандинавії помітили новий автомобіль Porsche Panamera, який на даний момент проходить завершальні експериментальні етапи та вже цього року буде представлений для продажу. Відомо, що Panamera оновлять за Porsche Cayenne, а також він стане схожим на кросовер.

Про це повідомляє портал "Carscoops"

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Новий автомобіль має фари, які дуже схожі на фари електричного автомобіля Porsche Taycan. Крім того, новий автомобіль має дещо змінені ліхтарі, оновлену радіаторну решітку та бампери.

Якщо говорити про внутрішній вигляд Porsche Panamera 2024, то салон також сильно змінився, отримавши деталі від моделі Cayenne. Мова йде про кермо, джойстик коробки передач, а також ряд різних кнопок та віртуальний щиток приладів.

Porsche Panamera
Салон нового Porsche Panamera 2024. Фото: Carscoops

Більш того, за окрему плату пасажир, що сидить спереду, може отримати окремий дисплей.

Також зміни торкнуться й лінійки двигунів. У версії Porsche Panamera S залишиться двигун V8 на чотири літри, що здатний розганяти до 474 к. с. Потужність турбошістки на три літри збільшать до 350 к. с., а гібридної установки – до 470 к. с.

Крім того, топовим двигуном залишиться 700-сильний Porsche Panamera S E-Hybrid.

Porsche Panamera
Новий Porsche Panamera 2024. Фото: Carscoops

Варто зазначити, що з’явитися автомобіль Porsche Panamera може наприкінці 2023 року або на початку наступного року. Тому модель 2024 року чи 2025 року залежитиме від того, коли з’явиться цей автомобіль.

Нагадаємо, ми писали про те, що автомобільний концерт Mitsubishi хоче обладнати електродвигунами весь модельний ряд авто до 2035 року.

Раніше ми розповідали, що на ринку електричних автомобілів помітили несподіваний зріст продажів.

Також ми повідомляли про те, що китайський автовиробник Nio розробив друге покоління автомобіля ES6.

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