У Китаї презентували друге покоління популярного кросовера ES6 – чим він відрізняється від минулого

Автомобіль Nio ES6 китайської компанії. Фото: CarNewsChina

Китайський автомобільний виробник Nio презентував друге покоління своєї популярної моделі ES6. Як кажуть у китайській компанії, їхній новий автомобіль має електричне управління, а також великі вікна та інші параметри, які відрізняють його від авто першого покоління.

Про це повідомляє портал "CarNewsChina"

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Відомо, що новий автомобіль побудований на електричній платформі NT2 та має пневматичну підвіску з адаптивними амортизаторами. Також автомобіль нового покоління китайського виробника має колеса, що за діаметром складають 20 чи 21 дюйм.

Задній вигляд автомобіля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Габарити автомобіля

Автомобіль нового покоління ES6 має:

довжину у 4854 мм;

ширину у 1995 мм;

висоту у 1703 мм;

колісну базу у 2915 мм.

Чим цей автомобіль відрізняється від першого покоління?

Від автомобіля першого покоління новий кросовер відрізняється за кількома параметрами. Мова йде про форму крил, яка була дещо змінена, збільшені вікна та оновлену оптику.

Вигляд збоку автомобіля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Інші параметри

Всередині автомобіля розташована цифрова панель приладів на 10,2 дюймів та сенсорний дисплей мультимедійної системи на 12,8 дюймів. Також важливо зазначити, що у салоні знаходяться сидіння, які можуть робити масаж за допомогою вібрації.

Салон автомобіля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Кросовер другого покоління ES6 має електричну силову установку, загальна потужність якої становить 490 к.с. Цей автомобіль китайської компанії має повний привід та живлення від тягової батареї на 75 чи 100 кВт.год. У продаж кросовер вийде в серпні 2023 року.

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