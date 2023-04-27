В Китае презентовали второе поколение популярного кроссовера ES6 – чем он отличается от прошлого

В Китае разработали второе поколение автомобиля ES6: чем он отличается от своего "отца"
Китайский автомобильный производитель Nio представил второе поколение своей популярной модели ES6. Как говорят в китайской компании, их новый автомобиль обладает электрическим управлением, а также большими окнами и другими параметрами, отличающими его от авто первого поколения.
Об этом сообщает портал "CarNewsChina"
Известно, что новый автомобиль построен на платформе NT2 и имеет пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами. Также автомобиль нового поколения китайского производителя имеет колеса, которые по диаметру составляют 20 или 21 дюйм.
Габариты автомобиля
Автомобиль нового поколения ES6 имеет:
- длину 4854 мм;
- ширину 1995 мм;
- высоту 1703 мм;
- колесную базу 2915 мм.
Чем этот автомобиль отличается от первого поколения?
От автомобиля первого поколения новый кроссовер отличается несколькими параметрами. Речь идет о несколько измененной форме крыльев, увеличенных окнах и обновленной оптике.
Другие параметры
Внутри автомобиля расположена цифровая приборная панель на 10,2 дюймов и сенсорный дисплей мультимедийной системы на 12,8 дюймов. Также важно отметить, что в салоне находятся сиденья, которые могут делать массаж с помощью вибрации.
Кроссовер второго поколения ES6 имеет электрическую силовую установку, общая мощность которой составляет 490 л.с. Этот автомобиль китайской компании имеет полный привод и питание от тяговой батареи на 75 или 100 кВт/ч. В продажу кроссовер выйдет в августе 2023 года.
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