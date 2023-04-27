В Китае презентовали второе поколение популярного кроссовера ES6 – чем он отличается от прошлого

Автомобиль Nio ES6 китайской компании. Фото: CarNewsChina

Китайский автомобильный производитель Nio представил второе поколение своей популярной модели ES6. Как говорят в китайской компании, их новый автомобиль обладает электрическим управлением, а также большими окнами и другими параметрами, отличающими его от авто первого поколения.

Об этом сообщает портал "CarNewsChina"

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Известно, что новый автомобиль построен на платформе NT2 и имеет пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами. Также автомобиль нового поколения китайского производителя имеет колеса, которые по диаметру составляют 20 или 21 дюйм.

Задний вид автомобиля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Габариты автомобиля

Автомобиль нового поколения ES6 имеет:

длину 4854 мм;

ширину 1995 мм;

высоту 1703 мм;

колесную базу 2915 мм.

Чем этот автомобиль отличается от первого поколения?

От автомобиля первого поколения новый кроссовер отличается несколькими параметрами. Речь идет о несколько измененной форме крыльев, увеличенных окнах и обновленной оптике.

Вид сбоку автомобиля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Другие параметры

Внутри автомобиля расположена цифровая приборная панель на 10,2 дюймов и сенсорный дисплей мультимедийной системы на 12,8 дюймов. Также важно отметить, что в салоне находятся сиденья, которые могут делать массаж с помощью вибрации.

Салон автомобиля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Кроссовер второго поколения ES6 имеет электрическую силовую установку, общая мощность которой составляет 490 л.с. Этот автомобиль китайской компании имеет полный привод и питание от тяговой батареи на 75 или 100 кВт/ч. В продажу кроссовер выйдет в августе 2023 года.

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