Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Китае разработали второе поколение автомобиля ES6: чем он отличается от своего "отца" arrow

В Китае разработали второе поколение автомобиля ES6: чем он отличается от своего "отца"

27 апреля 2023 15:01
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В Китае презентовали второе поколение популярного кроссовера ES6 – чем он отличается от прошлого
Автомобиль Nio ES6 китайской компании. Фото: CarNewsChina
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Китайский автомобильный производитель Nio представил второе поколение своей популярной модели ES6. Как говорят в китайской компании, их новый автомобиль обладает электрическим управлением, а также большими окнами и другими параметрами, отличающими его от авто первого поколения.

Об этом сообщает портал "CarNewsChina"

Читайте также:

Известно, что новый автомобиль построен на платформе NT2 и имеет пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами. Также автомобиль нового поколения китайского производителя имеет колеса, которые по диаметру составляют 20 или 21 дюйм.

Задний вид автомобиля Nio Салон автомобиля Nio ES6
Задний вид автомобиля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Габариты автомобиля

Автомобиль нового поколения ES6 имеет:

  • длину 4854 мм;
  • ширину 1995 мм;
  • высоту 1703 мм;
  • колесную базу 2915 мм.

Чем этот автомобиль отличается от первого поколения?

От автомобиля первого поколения новый кроссовер отличается несколькими параметрами. Речь идет о несколько измененной форме крыльев, увеличенных окнах и обновленной оптике.

Вид сбоку автомобиля Nio Вид сзади автомобиля Nio Салон автомобиля Nio ES6
Вид сбоку автомобиля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Другие параметры

Внутри автомобиля расположена цифровая приборная панель на 10,2 дюймов и сенсорный дисплей мультимедийной системы на 12,8 дюймов. Также важно отметить, что в салоне находятся сиденья, которые могут делать массаж с помощью вибрации.

Салон автомобиля Nio ES6
Салон автомобиля Nio ES6. Фото: CarNewsChina

Кроссовер второго поколения ES6 имеет электрическую силовую установку, общая мощность которой составляет 490 л.с. Этот автомобиль китайской компании имеет полный привод и питание от тяговой батареи на 75 или 100 кВт/ч. В продажу кроссовер выйдет в августе 2023 года.

Напомним, мы писали о том, что в Чикаго случайно обнаружили редкий и раритетный спортивный кабриолет Oldsmobile 442.

Ранее мы рассказывали, что китайская автомобильная компания Geely представила специальную версию Geely Binyue Cool.

Также мы сообщали о том, что в США обнаружили уникальный шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 года выпуска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас