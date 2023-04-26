У США в сараї знайшли джип 1950 року випуску – унікальні кадри

Джип Willys 50-х років у сараї в США. Фото: скріншот з YouTube

На одній з ферм, що знаходиться в американському штаті Кентуккі, виявили класичний джип Willys 1950 року випуску. Відомо, що власник купив цей автомобіль в новому стані та активно їздив на ньому протягом багатьох років, але згодом авто відправилося до сараю на кілька десятиліть.

Відповідні кадри розмістили на каналі "nodding at" в YouTube.

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Онук власника цього джипу вирішив разом зі своїм сином відновити автомобіль свого дідуся, але вони потрапили у неприємну халепу. На жаль, сарай, де знаходився раритетний джип, обрушився та завалив його своїми дошками та іншим мотлохом.

Щоб дістати автомобіль, чоловіки почали прибирали колоди з дошками та металевими трубами, а також колючий дріт та інший мотлох, який не давав чоловікам дістатися джипу. Вони витратили на це кілька годин, після чого їм вдалося дістати автомобіль.

Джип Willys 1950 року випуску в сараї в США. Фото: скріншот з YouTube

Чоловіки помітили, що рама джипу була зігнута, а вітрове скло було розбито, але в цілому автомобіль не постраждав. За допомогою буксиру онук власника зі своїм сином доставив цей джип до найближчої автомийки, після чого вони побачили різні датчики та інструкції, що розташована на передній панелі.

Джип Willys 1950 року випуску в сараї в США. Фото: скріншот з YouTube

Чоловік підкреслив, що пам’ятає цей джип, коли він ще був у робочому стані. Він згадав, як у дитинстві батько з дідом дозволяли йому їздити на цьому джипі фермою. Саме на цьому автомобілі чоловік навчився їздити та виявив свою любов до автомобілів.

Тепер чоловік хоче відновити цей раритетний джип, щоб його онуки теж могли на ньому їздити.

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