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В Китаї показали спеціальну версію Geely Binyue Cool: фото

25 квітня 2023 22:00
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
Geely презентував спеціальну версію Geely Binyue Cool – як виглядає новий автомобіль
Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 на презентації в Китаї. Фото: DongCheDi
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Велика китайська автомобільна компанія Geely презентувала на своєму ринку нову спеціальну версію кросовера Geely Binyue Cool — Champion Edition 2023 модельного року. Новий автомобіль коштує від 15 тисяч доларів за поточним курсом.

Про це повідомляє портал CarNewsChina.

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Досить компактний кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 за габаритами становить:

  • довжина — 4380 мм;
  • ширина — 1800 мм;
  • висота — 1609 мм;
  • колісна база — 2600 мм.

Особливості екстер’єру

Новий автомобіль має дах з панорамним люком, досить немаленький спойлер та радіаторна решітку, яка має багато кутів. Крім того, кросовер має диски з алюмінієвого сплаву з червоними спортивними гальмівними супортами на 18 дюймів, а також роздвоєний вихлоп.

Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023
Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023. Фото: DongCheDi 

Інтер’єр нового автомобіля

У салоні кросовера є сидіння, які обтягнуті штучною шкірою, цифрова панель приладів на 10,25 дюймів, мультимедійна система з 12,3-дюймовим екраном, а також платформа, де можна заряджати свої різні прилади без дротів.

Також автомобіль має чотири зовнішні камери та ще чотири ультразвукових радара. Крім того, кросовер має круїз-контроль, помічника для дистанційного паркування, систему, яка допомагає при спуску та підйомі, опція розпізнавання голосових команд та навігацію.

Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023
Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023. Фото: DongCheDi 

Під капотом у Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 знаходиться бензинова "турбочетвірка" Geely 1.5TD об’ємом 1,5 літрів та потужністю 181 к.с. і 290 Нм крутного моменту. З ним у парі працює семиступінчаста роботизована коробка передач DCT.

Нагадаємо, ми писали про те, що компанія Seat презентував новий електричний купе-кросовер.

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