Geely презентував спеціальну версію Geely Binyue Cool – як виглядає новий автомобіль

Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 на презентації в Китаї. Фото: DongCheDi

Велика китайська автомобільна компанія Geely презентувала на своєму ринку нову спеціальну версію кросовера Geely Binyue Cool — Champion Edition 2023 модельного року. Новий автомобіль коштує від 15 тисяч доларів за поточним курсом.

Про це повідомляє портал CarNewsChina.

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Досить компактний кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 за габаритами становить:

довжина — 4380 мм;

ширина — 1800 мм;

висота — 1609 мм;

колісна база — 2600 мм.

Особливості екстер’єру

Новий автомобіль має дах з панорамним люком, досить немаленький спойлер та радіаторна решітку, яка має багато кутів. Крім того, кросовер має диски з алюмінієвого сплаву з червоними спортивними гальмівними супортами на 18 дюймів, а також роздвоєний вихлоп.

Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023. Фото: DongCheDi

Інтер’єр нового автомобіля

У салоні кросовера є сидіння, які обтягнуті штучною шкірою, цифрова панель приладів на 10,25 дюймів, мультимедійна система з 12,3-дюймовим екраном, а також платформа, де можна заряджати свої різні прилади без дротів.

Також автомобіль має чотири зовнішні камери та ще чотири ультразвукових радара. Крім того, кросовер має круїз-контроль, помічника для дистанційного паркування, систему, яка допомагає при спуску та підйомі, опція розпізнавання голосових команд та навігацію.

Кросовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023. Фото: DongCheDi

Під капотом у Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 знаходиться бензинова "турбочетвірка" Geely 1.5TD об’ємом 1,5 літрів та потужністю 181 к.с. і 290 Нм крутного моменту. З ним у парі працює семиступінчаста роботизована коробка передач DCT.

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