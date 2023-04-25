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В Китае показали специальную версию Geely Binyue Cool: фото

25 апреля 2023 22:00
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Geely представил специальную версию Geely Binyue Cool – как выглядит новый автомобиль
Кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 на презентации в Китае. Фото: DongCheDi
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Крупная китайская автомобильная компания Geely представила на своем рынке новую специальную версию кроссовера Geely Binyue Cool — Champion Edition 2023 модельного года. Новый автомобиль стоит от 15 тысяч долларов по текущему курсу.

Об этом сообщает портал CarNewsChina.

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Достаточно компактный кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 по габаритам составляет:

  • длина — 4380 мм;
  • ширина — 1800 мм;
  • высота — 1609 мм;
  • колесная база — 2600 мм.

Особенности экстерьера

Новый автомобиль имеет крышу с панорамным люком, довольно немаленький спойлер и решетку радиатора, которая имеет много углов. Кроме того, кроссовер имеет диски из алюминиевого сплава с красными спортивными тормозными суппортами на 18 дюймов, а также раздвоенный выхлоп.

Кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023
Кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023. Фото: DongCheDi

Интерьер нового автомобиля

В салоне кроссовера есть сиденья, обтянутые искусственной кожей, цифровая панель приборов на 10,25 дюймов, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, а также платформа, где можно заряжать свои разные приборы без проводов.

Также автомобиль имеет четыре внешние камеры и еще четыре ультразвуковых радара. Кроме того, кроссовер имеет круиз-контроль, помощника для дистанционной парковки, систему, помогающую при спуске и подъеме, опцию распознавания голосовых команд и навигацию.

Кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023
Кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023. Фото: DongCheDi

Под капотом Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 находится бензиновая "турбочетверка" Geely 1.5TD объемом 1,5 литров и мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. С ним в паре работает семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT.

Напомним, мы писали о том, что компания Seat представила новый электрический купе-кроссовер.

Ранее мы рассказывали, что автомобильная компания Chery представила уникальный кроссовер.

Также мы сообщали о том, что компания Renault презентовала летающий автомобиль, похожий на квадрокоптер.

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