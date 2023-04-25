Geely представил специальную версию Geely Binyue Cool – как выглядит новый автомобиль

В Китае показали специальную версию Geely Binyue Cool: фото
Крупная китайская автомобильная компания Geely представила на своем рынке новую специальную версию кроссовера Geely Binyue Cool — Champion Edition 2023 модельного года. Новый автомобиль стоит от 15 тысяч долларов по текущему курсу.
Об этом сообщает портал CarNewsChina.
Достаточно компактный кроссовер Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 по габаритам составляет:
- длина — 4380 мм;
- ширина — 1800 мм;
- высота — 1609 мм;
- колесная база — 2600 мм.
Особенности экстерьера
Новый автомобиль имеет крышу с панорамным люком, довольно немаленький спойлер и решетку радиатора, которая имеет много углов. Кроме того, кроссовер имеет диски из алюминиевого сплава с красными спортивными тормозными суппортами на 18 дюймов, а также раздвоенный выхлоп.
Интерьер нового автомобиля
В салоне кроссовера есть сиденья, обтянутые искусственной кожей, цифровая панель приборов на 10,25 дюймов, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, а также платформа, где можно заряжать свои разные приборы без проводов.
Также автомобиль имеет четыре внешние камеры и еще четыре ультразвуковых радара. Кроме того, кроссовер имеет круиз-контроль, помощника для дистанционной парковки, систему, помогающую при спуске и подъеме, опцию распознавания голосовых команд и навигацию.
Под капотом Geely Binyue Cool Champion Edition 2023 находится бензиновая "турбочетверка" Geely 1.5TD объемом 1,5 литров и мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. С ним в паре работает семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT.
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