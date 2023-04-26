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Из кучи хлама достали джип 50-х годов: автомобиль в сарае "пылился" десятилетиями

26 апреля 2023 16:35
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В США в сарае нашли джип 1950 года выпуска – уникальные кадры
Джип Willys 50-х годов в сарае в США. Фото: скриншот с YouTube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

На одной из ферм, которая находится в американском штате Кентукки, был обнаружен классический джип Willys 1950 года выпуска. Известно, что владелец купил этот автомобиль в новом состоянии и активно ездил на нем в течение многих лет, но впоследствии авто отправилось в сарай на несколько десятилетий.

Соответствующие кадры разместили на канале "nodding at" в YouTube.

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Внук владельца этого джипа решил вместе со своим сыном восстановить автомобиль своего дедушки, но они попали в неприятную передрягу. К сожалению, сарай, где находился раритетный джип, обрушился и завалил его своими досками и другим хламом.

Чтобы достать автомобиль, мужчины начали убирать бревна с досками и металлическими трубами, а также колючую проволоку и другой хлам, который не давал мужчинам добраться до джипа. Они потратили на это несколько часов, после чего им удалось достать автомобиль.

Джип Willys 1950 года выпуска в сарае
Джип Willys 1950 года выпуска в сарае в США. Фото: скриншот с YouTube

Мужчины заметили, что рама джипа была изогнута, а ветровое стекло было разбито, но в целом автомобиль не пострадал. С помощью буксира внук владельца со своим сыном доставил этот джип в ближайшую автомойку, после чего они увидели разные датчики и инструкции, расположенные на передней панели.

Джип Willys 1950 года выпуска в сарае
Джип Willys 1950 года выпуска в сарае в США. Фото: скриншот с YouTube

Муж подчеркнул, что помнит этот джип, когда он еще был в рабочем состоянии. Он вспомнил, как в детстве отец с дедом позволяли ему ездить на этом внедорожнике по ферме. Именно на этом автомобиле мужчина научился ездить и обнаружил свою любовь к автомобилям.

Теперь мужчина хочет восстановить этот раритетный внедорожник, чтобы его внуки тоже могли на нем ездить.

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