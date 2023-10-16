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Уникальный автомобиль на солнечных батареях прошел тест-драйв протяженностью 1000 км

16 октября 2023 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уникальный автомобиль на солнечных батареях прошел тест-драйв протяженностью 1000 км
Внедорожник на солнечных батареях Stella Terra. Фото: Bart van Overbeeke Fotografie/STE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уникальный автомобиль Stella Terra на солнечных батареях прошел тест-драйв протяженностью 1000 км через Марокко и Сахару. Он считается первым в мире, способным ездить по бездорожью на большие расстояния без подзарядки.

Об этом пишет The Guardian.

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Что известно об уникальном авто

Как известно, двухместная Stella Terra, разработанная студентами Эйндховенского технологического университета, завершила путешествие по разным сложным ландшафтам и дорогам для проверки своей легкой рамы и аэродинамического профиля.

Этот автомобиль работает путем энергии, выделяемой несколькими солнечными панелями на его крыше. Максимальная скорость — 145 км/ч, весит всего 1200 кг (1,2 тонны) и имеет запас хода не менее 710 км на солнечном месте.

Также внедорожник содержит перезаряжаемую литий-ионную батарею, которая позволит ему работать в менее солнечном климате, однако уже на меньших расстояниях. Отмечается, что солнечные батареи автомобиля выдают такой уровень энергии, что может обеспечить достаточно электроэнергии для приготовления пищи и зарядки устройств, таких как телефон или фотоаппарат.

Руководитель команды Solar Team Eindhoven Виссе Босс сказал, что использованная технология, дополняющая легкую раму высокоэффективными солнечными панелями, на десятилетия опережает любые другие модели, которые есть на рынке.

"Stella Terra должна выдерживать строгие условия бездорожья, оставаясь достаточно эффективной и легкой, чтобы работать от солнца. Поэтому нам пришлось самим разработать почти все для авто, от подвески до инверторов для солнечных панелей. Мы расширяем пределы технологий", — добавил он.

Напомним, недавно среди самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году появился новый лидер. Это электрический кроссовер Tesla Model Y.

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