Серед найбільш продаваних авто у світі у 2023 році з'явився новий лідер

Tesla Model Y набагато обійшла у рейтингу усіх конкурентів. Фото: Tesla

Лідером світового авторинку у 2023 році став електричний кросовер Tesla Model Y. Попри те, що традиційні моделі дуже важко витіснити з першої сходинки рейтингу продажів, Tesla зробила це, потіснивши японський бестселер Toyota Corolla.

Про це написав Focus2Move.

Читайте також:

Focus2Move складає ТОП 100 найбільш продаваних легкових автомобілів у світі, на основі щомісячних даних від офіційних органів влади зі 162 країн.

Слід зазначити, що у світовому рейтингу стрімко зростають нові моделі електромобілів, позаяк автоіндустрія рухається в бік електрифікації.

Перша десятка ТОП 100

Найбільш продаваним автомобілем у світі став Tesla Model Y, який піднялася на чотири позиції, з 758 645 проданими одиницями авто. Приріст склав +76,7%. Продажі торішнього лідера Toyota Corolla склали 711 780 одиниць, що на 3,4% менше, ніж у 2022-му. Пікап Ford F-Series з показником 595 675 продажів показав зростанням на 18,6% у річному обчисленні. Toyota RAV4 опустився на дві позиції з результатом 567 196 продажів, що на 3,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Honda CR-V піднявся на одну позицію вище з 434 792 проданих авто (+5,7%). Hyundai Tucson піднявся на п'ять позицій вище з 410 748 реалізованих одиниць (+13,4%). Toyota Camry опустилася на три позиції нижче з 407 796 проданих машин (-6,2%). Chevrolet Silverado реалізовано 402 486 одиниць авто (+3,7%). Toyota Hilux погіршила показники до 381 338 проданих одиниць (-4%). Tesla Model 3 здійснила 364 195 нових реєстрацій (-2,8%).

Герої ТОП 100

Найвизначніші показники інших моделей, що увійшли до ТОП 100, в основному пов'язані з електромобілями BYD Dolphin на 36-му місці (+92,5%) та BYD Yuan Plus на 43-му (+111,7%).

Раніше користувачі назвали найбажаніші електрокари у світі. Також повідомляли, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW.