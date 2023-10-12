Среди самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году появился новый лидер

Tesla Model Y намного обошла в рейтинге всех конкурентов. Фото: Tesla

Лидером мирового авторынка в 2023 году стал электрический кроссовер Tesla Model Y. Несмотря на то, что традиционные модели очень трудно вытеснить с первой строчки рейтинга продаж, Tesla сделала это, потеснив японский бестселлер Toyota Corolla.

Об этом написал Focus2Move.

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Focus2Move составляет ТОП 100 самых продаваемых легковых автомобилей в мире, на основе ежемесячных данных от официальных органов власти из 162 стран.

Следует отметить, что в мировом рейтинге стремительно растут новые модели электромобилей, так как автоиндустрия движется в сторону электрификации.

Первая десятка ТОП 100

Наиболее продаваемым автомобилем в мире стал поднявшаяся на четыре позиции Tesla Model Y с 758 645 проданными единицами авто. Прирост составил 76,7%. Продажи прошлогоднего лидера Toyota Corolla составили 711 780 единиц, что на 3,4% меньше, чем в 2022 году. Пикап Ford F-Series с показателем 595675 продаж показал ростом на 18,6% в годовом исчислении. Toyota RAV4 опустился на две позиции с результатом 567 196 продаж, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Honda CR-V поднялся на одну позицию выше с 434 792 проданных авто (+5,7%). Hyundai Tucson поднялся на пять позиций выше с 410 748 реализованных единиц (+13,4%). Toyota Camry опустилась на три позиции ниже с 407 796 проданных машин (-6,2%). Chevrolet Silverado реализовано 402 486 единиц авто (+3,7%). Toyota Hilux ухудшила показатели до 381,338 проданных единиц (-4%). Tesla Model 3 осуществила 364 195 новых регистраций (-2,8%).

Герои ТОП 100

Самые выдающиеся показатели других моделей, вошедших в ТОП 100, в основном связаны с электромобилями BYD Dolphin на 36-м месте (+92,5%) и BYD Yuan Plus на 43-м (+111,7%).

Ранее пользователи назвали самые желанные электрокары в мире. Также сообщалось, что в Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW.