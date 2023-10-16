Унікальний автомобіль на сонячних батареях пройшов тест-драйв довжиною 1000 км

Позашляховик на сонячних батареях Stella Terra. Фото: Bart van Overbeeke Fotografie/STE

Унікальний автомобіль Stella Terra на сонячних батареях пройшов тест-драйв довжиною 1000 км через Марокко та Сахару. Він вважається першим у світі, здатним їздити по бездоріжжю на великі відстані без підзарядки.

Про це пише The Guardian.

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Як відомо, двомісна Stella Terra, розроблена студентами Ейндховенського технологічного університету, завершила подорож різними складними ландшафтами та дорогами для перевірки своєї легкої рами та аеродинамічного профілю.

Цей автомобіль працює шляхом енергії, що виділяється кількома сонячними панелями на його даху. Максимальна швидкість — 145 км/год, важить лише 1200 кг (1,2 тонни) і має запас ходу щонайменше 710 км на сонячному місці.

Також позашляховик містить перезаряджувану літій-іонну батарею, яка також дозволить йому працювати в менш сонячному кліматі, проте вже на менших відстанях. Зазначається, що сонячні батареї автомобіля видають такий рівень енергії, що він може забезпечити достатньо електроенергії для приготування їжі та зарядки пристроїв, таких як телефон або фотоапарат.

Керівник команди Solar Team Eindhoven Віссе Бос сказав, що використана технологія, яка доповнює легку раму високоефективними сонячними панелями, на десятиліття випереджає будь-які інші моделі, які є на ринку.

"Stella Terra повинна витримувати суворі умови бездоріжжя, залишаючись достатньо ефективною та легкою, щоб працювати від сонця. Тому нам довелося самим розробити майже все для авто, від підвіски до інверторів для сонячних панелей. Ми розширюємо межі технологій", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно серед найбільш продаваних авто у світі у 2023 році з'явився новий лідер. Це електричний кросовер Tesla Model Y.