В столице заметили элитный автомобиль стоимостью полмиллиона долларов

Lamborghini Urus Mansory катается по Киеву. Фото: соцсети

Во время полномасштабной войны по Киеву катается уникальный тюнингованный спортивный кроссовер Lamborghini Urus Mansory. Модель отличается своей агрессивной внешностью и карбоновыми элементами.

О самом авто сообщают киевляне, об этом пишет издание Newsyou.info.

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Тюнингованный Lamborghini Urus назвали Mansory Venatus. От стандартного кроссовера его можно отличить по более агрессивному дизайну передней части, а также карбоновому капоту, обвесу и антикрылу.

Сообщается, что усовершенствованная модификация за 2,9 секунды набирает "сотку", а его максимум — 323 км/ч.

Цена Lamborghini Urus Mansory колеблется в зависимости от степени доработки авто. Она может легко превысить 500 тысяч долларов.

Lamborghini Urus Mansory катается по Киеву. Фото: соцсети

Напомним, бывшему одесскому военскому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражей с возможностью внесения залога.

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.