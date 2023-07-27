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В столиці помітили елітний автомобіль вартістю півмільйона доларів

27 липня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В столиці помітили елітний автомобіль вартістю півмільйона доларів
Lamborghini Urus Mansory катається по Києву. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час повномаштабної війни Києвом катається унікальний тюнінгований спортивний кросовер Lamborghini Urus Mansory. Модель вирізняється своєю агресивною зовнішністю та карбованими елементами.

Про саму автівку  повідомляють кияни, про це пише видання Newsyou.info.

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У Києві з'явився ексклюзивний кросовер Lamborghini Urus.

Тюнінгований Lamborghini Urus назвали Mansory Venatus. Від стандартного кросовера його можна відрізнити за більш агресивним дизайном передньої частини, а також карбоновим капотом, обвісом і антикрилом. 

Повідомляється, що вдосконалена модифікація за 2,9 секунди набирає "сотку", а його максимум — 323 км/год.

Ціна Lamborghini Urus Mansory коливається залежно від ступеня доопрацювання авто. Вона може легко перевищити 500 000 доларів.

Lamborghini Urus Mansory катається по Києву. Фото: соцмережі

Нагадаємо, колишньому одеському військкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід. Його взяли під вартою з можливістю внесення застави. 

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучались інформація зі ЗМІ, а також матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

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