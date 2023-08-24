В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Автомобиль заправляется газом на заправке. Фото: depositphotos.com

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предусматривающий новые штрафы для владельцев автомобилей, использующих газовое горючее. Народные избранники хотят снизить размер взысканий, но ввести новые виды наказаний.

Об этом сообщает издание Аutogid.pro.

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Штрафы для автовладельцев с ГБО

Народные избранники планируют снизить сам размер штрафов за нарушения, связанные с оборудованием транспортных средств ГБО:

за первое нарушение владельцам авто с ГБО грозит штраф в размере 170 гривен,

за следующие нарушения в течение года — 340 гривен.

В настоящее время размер штрафа за нарушение, связанное с газобаллонным оборудованием, составляет 340 гривен.

Кроме штрафов, виновники могут также столкнуться с дополнительными санкциями, например:

изъятие водительского удостоверения на 3 — 6 месяцев,

административный арест на 5 —10 суток.

Инициаторы законопроекта так хотят простимулировать автовладельцев перейти на более экологически чистые виды транспорта.

Однако для того, чтобы законопроект стал законом, ему необходимо пройти два чтения в парламенте и получить необходимое количество голосов для подписания Президентом.

Напомним, в городе Одесса компания "Укр-Петроль", специализирующаяся на поставках горючего, вынуждена была заплатить значительный штраф в сумме 340 000 гривен. Такая ответственность наложена на компанию за нарушение требований Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции".

Инцидент произошел в марте 2021 года, когда на АЗС №7 "Укр-Петроль" была проведена плановая проверка качества автомобильного бензина и дизельного топлива. Результаты этой проверки выявили несоответствие нормам, установленным Техническим регламентом качества топлива.