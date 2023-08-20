В Україні відтворили культовий американський позашляховик Willys Jeep

Копія американського позашляховика Willys Jeep. Фото: auto.ria.com

Українські майстри втілили в життя цікавий проєкт — збудували зменшену копію знаменитого Willys Jeep часів Другої світової війни. І виставили на продаж. За автівку хочуть вилучити щонайменше 95 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт Auto.ria.

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Зазначається, що майстри досить точно відтворили дизайн легендарного позашляховика. У саморобної автівки круглі фари, виражені крила та характерна решітка радіатора. Лобове скло складається.

Маленький клон Willys Jeep 1941. Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 оснащений 125-кубовим двигуном від мопеда Alpha потужністю 9 к. с. та механічною КПП. Редуктор запозичений у мотоцикла "Муравей", а привід в авто задній.

Маленький клон Willys Jeep 1941. Фото: auto.ria.com

Автомобіль можна побачити у Нікополі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, спроба громадянина Молдови пройти через прикордонний пункт пропуску "Старокозаче" зі статусом "зеленого коридору" завершилася вилученням його автомобіля. Прикордонники з Білгород-Дністровського загону вирішили ретельно перевірити іноземця.

В результаті спільної перевірки з митниками, приховані від митного контролю товари були виявлені в авто. Внутрішні сховища автомобіля були переповнені — вони містили 10 мобільних телефонів, 50 електронних цигарок та понад 400 різних аксесуарів для них.