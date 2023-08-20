Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні відтворили культовий американський позашляховик Willys Jeep arrow

В Україні відтворили культовий американський позашляховик Willys Jeep

20 серпня 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні відтворили культовий американський позашляховик Willys Jeep
Копія американського позашляховика Willys Jeep. Фото: auto.ria.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські майстри втілили в життя цікавий проєкт — збудували зменшену копію знаменитого Willys Jeep часів Другої світової війни. І виставили на продаж. За автівку хочуть вилучити щонайменше 95 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт Auto.ria. 

Читайте також:

Копія американського позашляховика

Зазначається, що майстри досить точно відтворили дизайн легендарного позашляховика. У саморобної автівки круглі фари, виражені крила та характерна решітка радіатора. Лобове скло складається.

Маленький клон Willys Jeep 1941. Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 оснащений 125-кубовим двигуном від мопеда Alpha потужністю 9 к. с. та механічною КПП. Редуктор запозичений у мотоцикла "Муравей", а привід в авто задній.

Маленький клон Willys Jeep 1941. Фото: auto.ria.com

Автомобіль можна побачити у Нікополі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, спроба громадянина Молдови пройти через прикордонний пункт пропуску "Старокозаче" зі статусом "зеленого коридору" завершилася вилученням його автомобіля. Прикордонники з Білгород-Дністровського загону вирішили ретельно перевірити іноземця.

В результаті спільної перевірки з митниками, приховані від митного контролю товари були виявлені в авто. Внутрішні сховища автомобіля були переповнені — вони містили 10 мобільних телефонів, 50 електронних цигарок та понад 400 різних аксесуарів для них. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз