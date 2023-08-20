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В Украине воспроизвели культовый американский внедорожник Willys Jeep

20 августа 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине воспроизвели культовый американский внедорожник Willys Jeep
Копия американского внедорожника Willys Jeep. Фото: auto.ria.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские мастера воплотили в жизнь интересный проект — построили уменьшенную копию знаменитого Willys Jeep времен Второй мировой войны. И выставили на продажу. За автомобиль хотят получить не менее 95 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт Auto.ria.

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Копия американского внедорожника

Отмечается, что мастера достаточно точно воспроизвели дизайн легендарного внедорожника. У самодельного автомобиля круглые фары, выраженные крылья и характерная решетка радиатора. Лобовое стекло складывается.

Маленький клон Willys Jeep 1941 года. Фото: auto.ria.com

Маленький клон Willys Jeep 1941 оснащен 125-кубовым двигателем от мопеда Alpha мощностью 9 л. и механической КПП. Редуктор заимствован у мотоцикла "Муравей", а привод у авто задний.

Маленький клон Willys Jeep 1941 года. Фото: auto.ria.com

Авто можно увидеть в Никополе Днепропетровской области.

Напомним, попытка гражданина Молдовы пройти через пограничный пункт пропуска "Старокозаче" со статусом "зеленого коридора" завершилась изъятием его автомобиля. Пограничники из Белгород-Днестровского отряда решили тщательно проверить иностранца.

В результате совместной проверки с таможенниками, скрытые от таможенного контроля товары были обнаружены в автомобиле. Внутренние хранилища автомобиля были переполнены — они содержали 10 мобильных телефонов, 50 электронных сигарет и более 400 различных аксессуаров для них.

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