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Краш-тест: з'ясувалося, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні

18 серпня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Краш-тест: з'ясувалося, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні
З семи популярних середньорозмірних седанів з краш-тестом не впоралися шість. Фото: IIHS
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Honda Accord виявився єдиним середньорозмірним седаном, який отримав найвищу загальну оцінку за безпеку пасажирів на задніх сидіннях під час краш-тестів Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS). Всі інші конкуренти цієї марки авто виявилися куди небезпечнішими.

Про це повідомив американський IIHS.

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Оцінки безпеки авто згідно з рейтингом IIHS

  • Honda Accord: "добре";
  • Subaru Outback: "прийнятно";
  • Nissan Altima: "незадовільно";
  • Toyota Camry: "незадовільно";
  • Hyundai Sonata: "погано";
  • Kia K5: "погано";
  • Volkswagen Jetta: "погано".
Таблиця: IIHS

Чому авто провалили краш-тест

Президент IIHS Девід Харкі зазначив, що в більшості протестованих середньорозмірних авто задній манекен зіткнувся з проблемним сценарієм, коли він сповзає вперед під ремінь безпеки ("підводне занурення").

Це може призвести до того, що ремінь безпеки підніметься з таза на живіт, збільшуючи ризик внутрішніх травм.

Три автомобілі, які отримали низькі оцінки, показали результати вимірювань, що вказують на ймовірні травми голови, шиї та грудей.

Раніше ми писали, що в Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів. Також повідомляли, що робити, якщо ви потрапили в ДТП в Польщі.

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