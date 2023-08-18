Краш-тест: з'ясувалося, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні

З семи популярних середньорозмірних седанів з краш-тестом не впоралися шість. Фото: IIHS

Honda Accord виявився єдиним середньорозмірним седаном, який отримав найвищу загальну оцінку за безпеку пасажирів на задніх сидіннях під час краш-тестів Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS). Всі інші конкуренти цієї марки авто виявилися куди небезпечнішими.

Про це повідомив американський IIHS.

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Оцінки безпеки авто згідно з рейтингом IIHS

Honda Accord: "добре";

Subaru Outback: "прийнятно";

Nissan Altima: "незадовільно";

Toyota Camry: "незадовільно";

Hyundai Sonata: "погано";

Kia K5: "погано";

Volkswagen Jetta: "погано".

Таблиця: IIHS

Чому авто провалили краш-тест

Президент IIHS Девід Харкі зазначив, що в більшості протестованих середньорозмірних авто задній манекен зіткнувся з проблемним сценарієм, коли він сповзає вперед під ремінь безпеки ("підводне занурення").

Це може призвести до того, що ремінь безпеки підніметься з таза на живіт, збільшуючи ризик внутрішніх травм.

Три автомобілі, які отримали низькі оцінки, показали результати вимірювань, що вказують на ймовірні травми голови, шиї та грудей.

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