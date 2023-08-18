Краш-тест: з'ясувалося, які седани небезпечні для пасажирів на задньому сидінні
Honda Accord виявився єдиним середньорозмірним седаном, який отримав найвищу загальну оцінку за безпеку пасажирів на задніх сидіннях під час краш-тестів Страхового інституту шосейної безпеки (IIHS). Всі інші конкуренти цієї марки авто виявилися куди небезпечнішими.
Про це повідомив американський IIHS.
Оцінки безпеки авто згідно з рейтингом IIHS
- Honda Accord: "добре";
- Subaru Outback: "прийнятно";
- Nissan Altima: "незадовільно";
- Toyota Camry: "незадовільно";
- Hyundai Sonata: "погано";
- Kia K5: "погано";
- Volkswagen Jetta: "погано".
Чому авто провалили краш-тест
Президент IIHS Девід Харкі зазначив, що в більшості протестованих середньорозмірних авто задній манекен зіткнувся з проблемним сценарієм, коли він сповзає вперед під ремінь безпеки ("підводне занурення").
Це може призвести до того, що ремінь безпеки підніметься з таза на живіт, збільшуючи ризик внутрішніх травм.
Три автомобілі, які отримали низькі оцінки, показали результати вимірювань, що вказують на ймовірні травми голови, шиї та грудей.
Раніше ми писали, що в Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів. Також повідомляли, що робити, якщо ви потрапили в ДТП в Польщі.