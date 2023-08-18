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Краш-тест: выяснилось, какие седаны опасны для пассажиров на заднем сиденье

18 августа 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Краш-тест: выяснилось, какие седаны опасны для пассажиров на заднем сиденье
Из семи популярных среднеразмерных седанов с краш-тестом не справились шесть. Фото: IIHS
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Honda Accord оказался единственным среднеразмерным седаном, получившим самую высокую общую оценку за безопасность пассажиров на задних сиденьях во время краш-тестов Страхового института шоссейной безопасности (IIHS). Все остальные конкуренты этой марки авто оказались куда более опасными.

Об этом сообщил американский IIHS.

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Оценки безопасности авто согласно рейтингу IIHS

  • Honda Accord: "хорошо";
  • Subaru Outback: "приемлемо";
  • Nissan Altima: "неудовлетворительно";
  • Toyota Camry: "неудовлетворительно";
  • Hyundai Sonata: "плохо";
  • Kia K5: "плохо";
  • Volkswagen Jetta: "плохо".
Таблица: IIHS

Почему авто провалили краш-тест

Президент IIHS Дэвид Харки отметил, что у большинства протестированных среднеразмерных авто задний манекен столкнулся с проблемным сценарием, когда он сползает вперед под ремень безопасности ("подводное погружение").

Это может привести к тому, что ремень безопасности поднимется с таза на живот, увеличивая риск внутренних травм.

Три автомобиля, получивших низкие оценки, показали результаты измерений, указывающие на возможные травмы головы, шеи и груди.

Ранее мы писали, что в Украине резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов. Также сообщалось, что делать, если вы попали в ДТП в Польше.

 

 

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