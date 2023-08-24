В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Автомобіль заправляють газом на заправці. Фото: depositphotos.com

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає нові штрафи для власників автівок, які використовують газове пальне. Народні обранці хочуть знизити розмір стягнень, але запровадити нові види покарань.

Про це повідомляє видання Аutogid.pro.

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Народні обранці планують знизити сам розмір штрафів за порушення, які пов’язані з обладнанням транспортних засобів ГБО:

за перше порушення власникам авто з ГБО загрожує штраф у розмірі 170 гривень,

за наступні порушення протягом року — 340 гривень.

Зараз розмір штрафу за порушення, пов’язане із газобалонним обладнанням, становить 340 гривень.

Крім штрафів, винуватці можуть також стикнутися з додатковими санкціями, наприклад:

вилучення посвідчення водія на 3 — 6 місяців,

адміністративний арешт на 5 — 10 діб.

Ініціатори законопроєкту так хочуть простимулювати автовласників перейти на більш екологічно чисті види транспорту.

Проте, для того, щоб законопроєкт став законом, йому необхідно пройти два читання в парламенті та отримати необхідну кількість голосів для підписання Президентом.

Нагадаємо, у місті Одеса компанія "Укр-Петроль", яка спеціалізується на постачанні пального, змушена була сплатити значний штраф у сумі 340 000 гривень. Така відповідальність накладена на компанію за порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Інцидент виник у березні 2021 року, коли на АЗС № 7 "Укр-Петроль" була проведена планова перевірка якості автомобільного бензину та дизельного палива. Результати цієї перевірки виявили невідповідність нормам, встановленим Технічним регламентом щодо якості палива.