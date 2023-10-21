Новые ПДД — что изменится для водителей

Мужчина за рулем авто. Фото: freepik.com

Кабинет Министров Украины изменил Правила дорожного движения для украинских водителей. Таким образом, правительство пытается приблизить законодательство нашего государства в соответствии с юридическими нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что изменилось в Правилах дорожного движения

"Внесены изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", — отметил Мельничук.

По его словам, изменения претерпели следующие правила:

утверждена обязанность включать при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар;

запрещено перевозить детей ростом менее 150 см в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сидении мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев;

уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Напомним, что чаще всего полиция останавливает автомобили из-за нарушения их водителями правил дорожного движения. Но есть и другие случаи, когда правоохранители почти наверняка заинтересуются вашей машиной.