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В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

21 жовтня 2023 02:20
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Інна Буряк
редактор
Нові Правила дорожнього руху — що зміниться для водіїв
Чоловік за кермом авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кабінет Міністрів України змінив Правила дорожнього руху для українських водіїв. Таким чином уряд намагається наблизити законодавство нашої держави відповідно до правничих норм Європейського Союзу.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", — зазначив Мельничук.

За його словами, змін зазнали такі правила:

  • затверджено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар;
  • заборонено перевозити дітей, зростом менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;
  • уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, що найчастіше поліція зупиняє автомобілі через порушення їхніми водіями правил дорожнього руху. Але є й інші випадки, коли правоохоронці майже напевно зацікавляться вашою  машиною.

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