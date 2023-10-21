Нові Правила дорожнього руху — що зміниться для водіїв

Чоловік за кермом авто. Фото: freepik.com

Кабінет Міністрів України змінив Правила дорожнього руху для українських водіїв. Таким чином уряд намагається наблизити законодавство нашої держави відповідно до правничих норм Європейського Союзу.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що змінилося в Правилах дорожнього руху

"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу", — зазначив Мельничук.

За його словами, змін зазнали такі правила:

затверджено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар;

заборонено перевозити дітей, зростом менш як 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;

уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, що найчастіше поліція зупиняє автомобілі через порушення їхніми водіями правил дорожнього руху. Але є й інші випадки, коли правоохоронці майже напевно зацікавляться вашою машиною.