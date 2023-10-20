П'ять ознак того, що ваше авто зупинить поліція, та як з цим впоратися

Поліція може зупинити авто, навіть якщо водій не порушував правил. Фото: kl.informator.ua

Найчастіше поліція зупиняє автомобілі через порушення їхніми водіями правил дорожнього руху. Але є й інші випадки, коли правоохоронці майже напевно зацікавляться вашою машиною.

Про це написав Hyser.

Читайте також:

1. Дивна манера водіння авто

Напевно ви стикалися з водіями, які поводять себе на дорозі чудернацькі — стрибають зі смуги на смугу, раптово зупиняються, вмикають поворотник, але не повертають, зненацька здають назад тощо. Патруль обов'язково поцікавиться причинами такої нетипової поведінки.

2. Дуже брудний автомобіль

Такі машини ображають тонкий естетичний смак поліцейських. Але річ не в тому. Бруд на фарах в темний час доби просто небезпечний для усіх учасників руху, адже приглушає світло. А забруднені номери державної реєстрації авто заважає дорожнім камерам розпізнавати машину у разі порушення правил.

3. Надмірне тонування

В Україні допустима норма тонування скла автомобіля згідно з ГОСТом 5727-88:

для лобового скла авто не менше 75% світлопропускання;

для бічного скла не менше 70%;

для заднього скла обмежень немає, але скло зі світлопропусканням менш як 70% додатково маркується відповідним знаком.

4. Густий дим з вихлопної труби

Якщо з вихлопної труби валить густий білий, сизий або чорний дим, то це свідчить про несправність двигуна.

5. Перевищення габаритів вантажу на багажнику

Габарити вантажів, що перевозяться дорогами загального користування в Україні, мають відповідати суворим стандартам та нормам.

Навіть, якщо ви все прискіпливо переміряли перед поїздкою, будьте готові, що ваше авто зупинятиме перший ліпший патруль протягом усього шляху до точки призначення.

Раніше ми писали, як водіїв можуть розвести на штраф за кермування напідпитку. Також повідомляли, за що водіям можуть виписати штраф 1400 грн.