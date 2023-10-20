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Пять признаков того, что ваш автомобиль остановит полиция, и как с этим справиться

20 октября 2023 11:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Пять признаков того, что ваш автомобиль остановит полиция, и как с этим справиться
Полиция может остановить авто, даже если водитель не нарушал правила. Фото: kl.informator.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Чаще всего полиция останавливает автомобили из-за нарушения их водителями правил дорожного движения. Но есть и другие случаи, когда правоохранители почти наверняка заинтересуются вашей машиной.

Об этом написал Hyser.

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1. Удивительная манера вождения авто

Наверняка вы сталкивались с водителями, которые ведут себя на дороге причудливо — прыгают с полосы на полосу, внезапно останавливаются, включают поворотник, но не поворачивают, неожиданно сдают назад и др. Патруль обязательно поинтересуется причинами такого нетипичного поведения.

2. Очень грязный автомобиль

Такие машины оскорбляют тонкий эстетический вкус полицейских. Но дело не в том. Грязь на фарах в темное время суток просто опасна для всех участников движения, ведь приглушает свет. А загрязненные номера государственной регистрации авто мешает дорожным камерам распознавать машину в случае нарушения правил.

3. Чрезмерная тонировка

В Украине допустима норма тонировки стекла автомобиля согласно ГОСТу 5727-88:

  • для лобового стекла авто не менее 75% светопропускания;
  • для бокового стекла не менее 70%;
  • для заднего стекла ограничений нет, но стекло со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируется соответствующим знаком.

4. Густой дым из выхлопной трубы

Если из выхлопной трубы валит густой белый, сизый или черный дым, это свидетельствует о неисправности двигателя.

5. Превышение габаритов груза на багажнике

Габариты грузов, перевозимых по дорогам общего пользования в Украине, должны соответствовать строгим стандартам и нормам.

Даже если вы все придирчиво перемеряли перед поездкой, будьте готовы, что ваше авто будет останавливать первый попавшийся патруль на протяжении всего пути до точки назначения.

Ранее мы писали, как водителей могут развести на штраф за вождение под хмельком. Также сообщалось, что водителям могут выписать штраф 1400 грн за разговоры по телефону за рулем.

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