Пять признаков того, что ваш автомобиль остановит полиция, и как с этим справиться

Полиция может остановить авто, даже если водитель не нарушал правила. Фото: kl.informator.ua

Чаще всего полиция останавливает автомобили из-за нарушения их водителями правил дорожного движения. Но есть и другие случаи, когда правоохранители почти наверняка заинтересуются вашей машиной.

Об этом написал Hyser.

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1. Удивительная манера вождения авто

Наверняка вы сталкивались с водителями, которые ведут себя на дороге причудливо — прыгают с полосы на полосу, внезапно останавливаются, включают поворотник, но не поворачивают, неожиданно сдают назад и др. Патруль обязательно поинтересуется причинами такого нетипичного поведения.

2. Очень грязный автомобиль

Такие машины оскорбляют тонкий эстетический вкус полицейских. Но дело не в том. Грязь на фарах в темное время суток просто опасна для всех участников движения, ведь приглушает свет. А загрязненные номера государственной регистрации авто мешает дорожным камерам распознавать машину в случае нарушения правил.

3. Чрезмерная тонировка

В Украине допустима норма тонировки стекла автомобиля согласно ГОСТу 5727-88:

для лобового стекла авто не менее 75% светопропускания;

для бокового стекла не менее 70%;

для заднего стекла ограничений нет, но стекло со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируется соответствующим знаком.

4. Густой дым из выхлопной трубы

Если из выхлопной трубы валит густой белый, сизый или черный дым, это свидетельствует о неисправности двигателя.

5. Превышение габаритов груза на багажнике

Габариты грузов, перевозимых по дорогам общего пользования в Украине, должны соответствовать строгим стандартам и нормам.

Даже если вы все придирчиво перемеряли перед поездкой, будьте готовы, что ваше авто будет останавливать первый попавшийся патруль на протяжении всего пути до точки назначения.

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